عاجل.. تعطيل الدراسة في 3 مدن بالبحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية غدا

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه يستثنى من ذلك القرار، القيادات وأطقم العمل، وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

وشدد محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، لتلقي كل البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

ووجه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات ( الكهرباء، مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والإسعاف على ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير التالية:-

إلغاء كل الإجازات، واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، تجهيز كل المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية كافة المعدات، متابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح والأتربة والرمال سينتهي غدا الثلاثاء، وستبدأ فرص سقوط الأمطار تصل إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن تشهد أمطار خفيفة مساء الثلاثاء، وامطار متوسطة منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء القادم، والتي ستساهم في القضاء على هذه الأتربة والرمال.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، "ذروة الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية غربية، ستبدأ من الغد بأمطار غزيرة على السلوم ومطروح واسكندرية ورشيد وبلطيم، وامطار متوسطة على مناطق شمال الوجه البحري".

وأشار إلى أن المركز كان قد نوه عن حالة عدم الاستقرار الجوي، التي تعيشها مصر هذه الأيام، وبدأت بارتفاع في درجات الجرارة أمس الأحد، وانخفاضها اليوم، بالإضافة إلى نشاط الرياح القادمة من الصحراء الغربية والتي أدت إلى أثارة الرمال والأتربة ظهر اليوم ومستمرة معنا حتى الغد على القاهرة، ويصاحب ذلك استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وطالب، المواطنين أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، بتجنب التواجد والتعرض المباشر لهذه الأتربة، بالأخص الذين يعيشون في المدن والمناطق المكشوفة.

وأوضح "شاهين"، أن الأسبوع القادم وبالتحديد يوم 21 ديسمبر يبدأ فصل الشتاء بشكل فعلي، وننصح المواطنين في الفترة القادم، بعدم تخفيف الملابس درجات الحرارة ستشهد انخفاض بشكل كبير، حيث ستكون بين 19- 20 درجة مئوية.