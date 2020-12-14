عاجل.. تعطيل الدراسة في محافظتين و6 مدن ساحلية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت أجهزة تنفيذية، تعطيل الدراسة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، وفي 6 مدن بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

كما قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة، غدا الثلاثاء 15 ديسمبر فى المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة مطروح للطلاب والمدرسين.

كما قرر "شعيب"، تعطيل العمل للسيدات اللاتى لديهن أطفال فى سن الحضانة، عدا الصف الأول الثانوى لوجود إمتحان تجريبى غدا، نظرا لسوء الاحوال الجوية حرصا على سلامة جميع الطلاب.

وفي كفر الشيخ، قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء فقط، بالمراكز الساحلية "بلطيم، البرلس، مطوبس"، ويقتصر تعطيل الدراسة على مدارس المراكز الثلاثة، سواء تعليم عام أو فني أو أزهري.

جاء ذلك بالتنسيق بين المحافظة وهيئة الأرصاد المصرية، لتوقعها تعرض المراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لأمطار غزيرة خلال الغد.

وفي البحيرة، قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.

وأوضح محافظ البحيرة، في بيان، أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

وشدد محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كل البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الساعات المقبلة.

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح والأتربة والرمال سينتهي غدا الثلاثاء، وستبدأ فرص سقوط الأمطار تصل إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن تشهد أمطار خفيفة مساء الثلاثاء، وامطار متوسطة منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء القادم، والتي ستساهم في القضاء على هذه الأتربة والرمال.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، "ذروة الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية غربية، ستبدأ من الغد بأمطار غزيرة على السلوم ومطروح واسكندرية ورشيد وبلطيم، وامطار متوسطة على مناطق شمال الوجه البحري".

وأشار إلى أن المركز كان قد نوه عن حالة عدم الاستقرار الجوي، التي تعيشها مصر هذه الأيام، وبدأت بارتفاع في درجات الجرارة أمس الأحد، وانخفاضها اليوم، بالإضافة إلى نشاط الرياح القادمة من الصحراء الغربية والتي أدت إلى أثارة الرمال والأتربة ظهر اليوم ومستمرة معنا حتى الغد على القاهرة، ويصاحب ذلك استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وطالب، المواطنين أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، بتجنب التواجد والتعرض المباشر لهذه الأتربة، بالأخص الذين يعيشون في المدن والمناطق المكشوفة.

وأوضح "شاهين"، أن الأسبوع القادم وبالتحديد يوم 21 ديسمبر يبدأ فصل الشتاء بشكل فعلي، وننصح المواطنين في الفترة القادم، بعدم تخفيف الملابس درجات الحرارة ستشهد انخفاض بشكل كبير، حيث ستكون بين 19- 20 درجة مئوية.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، يوم السبت، أكدت فيه على وجود حالة من التقلبات الجوية، بداية من غدا الأحد، وتستمر حتى يوم الأربعاء، حيث ستبدأ بارتفاع في درجات الحرارة وستكون أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي من 3- 4 درجات، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 27 درجة أثناء النهار، وهذا بسبب الرياح الجنوبية الغربية التي ستتعرض لها البلاد.