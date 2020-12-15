الخولي: يجب وجود اصطفاف وطني لحل المشكلات الكبيرة التي تواجه الشعب

قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن النواب في مجلس الشيوخ والتنوع المتواجد فيه، يبشر بالخير، حيث يوجد خبرات في كل المجالات، والجميع لديه هدف واحد، وهو العمل من أجل مصلحة الوطن.

وأضاف "الخولي"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أن مصر لديها مشكلات أن المواطن لا يشعر بالنجاح والأرقام التي تحققها الدولة، مشيرًا إلى أن الأرقام الاقتصادية لمصر عالمية، والنمو الاقتصادي المصري العالم، يتحدث عنه، لكن المواطن لا يشعر، لكن يجب العمل على ذلك يجب عمل اصطفاف وطني، من أجل حل المشكلات الكبيرة التي تواجه الشعب المصري.

وتابع: أنه يجب أن يكون البرلمان يشجع على اتخاذ القرار بدلا من المعارضة في أمور الجميع، يعلم أنها في مصلحة المواطن، يجب أن تشعر الحكومة بوجود اصطفاف وطني في المشكلات التي تجعل المواطن لا يشعر بنتائج التنمية، وبنتائج الإصلاح الاقتصادي التي تجني مصر ثماره في الوقت الحالي.

النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، 4 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته وكيل التسهيلات، وبنك "جي بي مورجان تشيسإن إيه- فرع لندن" بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

وتتعلق الثانية بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 643 لسنة 2020 .. وكذلك الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

وأحال رئيس مجلس النواب، الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الـ15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.