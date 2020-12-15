الخولي: يجب وجود اصطفاف وطني لحل المشكلات الكبيرة التي تواجه الشعب
كتب:
عبد الرحمن خالد
09:24 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
حسام الخولي
قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن النواب في مجلس الشيوخ والتنوع المتواجد فيه، يبشر بالخير، حيث يوجد خبرات في كل المجالات، والجميع لديه هدف واحد، وهو العمل من أجل مصلحة الوطن.
وأضاف "الخولي"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أن مصر لديها مشكلات أن المواطن لا يشعر بالنجاح والأرقام التي تحققها الدولة، مشيرًا إلى أن الأرقام الاقتصادية لمصر عالمية، والنمو الاقتصادي المصري العالم، يتحدث عنه، لكن المواطن لا يشعر، لكن يجب العمل على ذلك يجب عمل اصطفاف وطني، من أجل حل المشكلات الكبيرة التي تواجه الشعب المصري.
وتابع: أنه يجب أن يكون البرلمان يشجع على اتخاذ القرار بدلا من المعارضة في أمور الجميع، يعلم أنها في مصلحة المواطن، يجب أن تشعر الحكومة بوجود اصطفاف وطني في المشكلات التي تجعل المواطن لا يشعر بنتائج التنمية، وبنتائج الإصلاح الاقتصادي التي تجني مصر ثماره في الوقت الحالي.
النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية
وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، 4 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته وكيل التسهيلات، وبنك "جي بي مورجان تشيسإن إيه- فرع لندن" بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.
وتتعلق الثانية بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 643 لسنة 2020 .. وكذلك الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.
وأحال رئيس مجلس النواب، الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الـ15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.