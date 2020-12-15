الجيزة: 7 تحذيرات للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ

طالبت محافظة الجيزة، المواطنين باتباع الإرشادات والتعليمات الآتية، تحسبا لموجة الطقس السيء، وما يصاحبها من سقوط أمطار

- الابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الإنارة، حرصا على حياة المواطنين.

- حال الانقطاع المتكرر للتيار، يتم فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار، مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات.

- حال انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية خاصة الشموع، يجب اليقظة والحذر لتفادي أي أخطار أو حرائق.

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

- تخزين كميات إضافية من المياه تحسبا لتأثر ضخ المياة نتيجة الأمطار الشديدة.

- للإبلاغ عن أي طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أي حادث، يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام الآتية: 35863004، 35855722، 35869193، 35869371، أو الخط الساخن 114.

وكانت محافظتا القاهرة والجيزة، أعلنت حالة الطوارئ القصوى ممثلة فى شركتى الصرف الصحى بالقاهرة ومياة الشرب بالجيزة وذلك بنشر المعدات وسيارات الشفط والغاء إجازة العاملين بتلك الجهات تحسبا لموجة الطقس السيئ المتوقع حدوثها غدا الأربعاء وفق تقديرات الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس القاهرة تحسبا لأى طارئ، وعدم تعطيل حركة السير للتعامل مع سقوط الأمطار، موجها جميع الأجهزة بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة.

وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق، لسحب أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

من جانبه، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أنه الشركة مستمرة فى أعمالها برفع درجة الاستعداد للتعامل مع اى سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه تم توزيع 165 معدة من شفاطات وبدالات ونافورى بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكبارى، والانفاق بالقاهرة والجيزة، وتم إعلان حالة الطوارئ القصوى، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، وإعلان الأرصاد الجوية ذلك.

وأشار إلى أنه تم التأكد من سلامة الانفاق، وإنشاء بالوعات تصريف مياه أمطار بكورنيش النيل بالقاهرة والجيزة وميدان جامعة القاهرة، وبالوعات على كورنيش المعادى والاتوستراد، وتطهير البالوعات، واستنفار تام فى محطات الصرف الصحى ومياه الشرب، وإلغاء الإجازات، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.

وقرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غداً الاربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وموجه سقوط الامطار، التي من المتوقع ان تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.