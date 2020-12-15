10 إرشادات للحفاظ على حياتك من مخاطر الطقس السيئ

مع إطلاق هيئة الأرصاد الجوية، تحذير بوجود تقلبات جوية على عدد من المحافظات غدا، ناشدت وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب، المواطنين بضرورة تجنب المخاطر، واتباع عدة تعليمات لتجنب مخاطر موجة الطقس السيئ والحفاظ على أرواحهم، وهى كالتالى:

- عدم النزول للشارع إلا للضرورة فقط.

- تدبير الاحتياجات الضرورية .

- تقليل التحرك بالسيارات أثناء فترة سقوط الامطار للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد

- عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .

-تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق

-عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية

- الابتعاد عن اعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.-ترشيد استهلاك المياه لتستوعب شبكات الصرف الصحى أكبر كمية من مياه الأمطار.

من ناحية أخرى، أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة، حالة الطوارئ القصوى، ممثلة فى شركتى الصرف الصحي بالقاهرة ومياه الشرب بالجيزة، وذلك بنشر المعدات وسيارات الشفط، وإلغاء إجازة العاملين بتلك الجهات، تحسبا لموجة الطقس السيئ المتوقع حدوثها غدا الاربعاء، وفق تقديرات الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس القاهرة تحسبا لأى طارئ، وعدم تعطيل حركة السير للتعامل مع سقوط الأمطار، موجها جميع الأجهزة بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة.

وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق، لسحب أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

من جانبه، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أنه الشركة مستمرة فى أعمالها برفع درجة الاستعداد للتعامل مع اى سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه تم توزيع 165 معدة من شفاطات وبدالات ونافورى بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكبارى، والانفاق بالقاهرة والجيزة، وتم إعلان حالة الطوارئ القصوى، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، وإعلان الأرصاد الجوية ذلك.

وأشار إلى أنه تم التأكد من سلامة الانفاق، وإنشاء بالوعات تصريف مياه أمطار بكورنيش النيل بالقاهرة والجيزة وميدان جامعة القاهرة، وبالوعات على كورنيش المعادى والاتوستراد، وتطهير البالوعات، واستنفار تام فى محطات الصرف الصحى ومياه الشرب، وإلغاء الإجازات، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.

وقرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غداً الاربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وموجه سقوط الامطار، التي من المتوقع ان تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.