إحداها لطفل و5 متحللة.. حكاية جثث مجهولة في أقل من 20 يوما بكفر الشيخ

جثث متحللة، وآخرى مفقود أجزاء منها، بينهم 4 جثث لأفارقة عُثر عليهم في عرض البحر المتوسط، وجثتان احداها لطفل رضيع جرى العثور عليه في صندوق قمامة، واخرى مجهولة ومتحللة جرى العثور عليها متحللة وملفوفة في بطانية وملقاه في ناتج تطهير.

جثة مفصولة الرأس

وفي 27 نوفمبر الماضي، عثرت قوات التأمين المتمركزة بمركز البرلس في كفر الشيخ على جثة متحللة تمامًا وعبارة عن "هيكل عظمي"، ملقاة بساحل البحر المتوسط، قبالة قرية الخشوعي، التابعة لمركز البرلس.

كان المقدم أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس، تلقى إشارة من الرائد شريف إبراهيم، رئيس نقطة برج البرلس، تفيد بورود بلاغ من قوات حرس الحدود، المتمركزة بنطاق مركز البرلس، بالعثور على جثة متحللة بشاطئ البحر المتوسط، قبالة قرية الخشوعي.

انتقل الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، إلى مكان البلاغ محل العثور على الجثة المتحللة، برفقة رئيس نقطة شرطة برج البرلس، وبالمعاينة تبين أنها عبارة عن هيكل عظمي، قذفتها الأمواج إلى شاطئ البحر المتوسط مكان العثور عليها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لم تكن هي الجثة الوحيدة فقبلها بأسبوع جرى العثور على 3 جثث أخرى، بينهم جثتان في يوم واحد بشاطئي النرجس، والفنار بمصيف بلطيم، ورجح مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، أن تكون الجثث الـ3 هي لضحايا هجرة غير شرعية لأفارقة .

جثة فتاة إندونيسية

وكان قد جرى العثور العثور على جثة لفتاة اندونيسية، تبين أنها لسيدة تحمل جنسية أجنبية، من أوراق تم العثور عليها بين طياة ملابسها، مشيراً إلى أنه عثر عليها في حالة تحلل وغير واضحة المعالم، حيث يرجح أنها حادث هجرة غير شرعية وقع في عرض البحر المتوسط، وجرفتها المياه إلى شاطئ بلطيم في كفر الشيخ.

كان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطار ، من مأمور مركز شرطة بلطيم، بالعثور على جثتين في حالة تحلل إحداهم بشاطئ الفنار، والأخرى بشاطئ النرجس التابعين لمدينة بلطيم، فيما عثر منذ عدة أيام على جثة بدون رأس وفي حالة تحلل لسيدة بالقرب من قرية بر بحري بالقرب من شركة كهرباء البرلس، تبين فيما بعد أنها لسيدة أجنبية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، ووضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

بينما عثر صيادون خلال رحلة صيد أمام قرية برحري التابعة لمركز البرلس، في مياه البحر المتوسط، بالقرب من محطة كهرباء البرلس الواقعة على الطريق الدولي بلطيم- الإسكندرية، على جثة في 26 نوفمبر الماضي، لتبدأ النيابة والشرطة في رحلة بحث عن هويتها، خاصة مع تحلل اجزاء كثيرة من جسدها، حيث كانت بدون رأس، وعظام قدميها ظاهرة دون لحم، عارية بدون أي ملابس عليها.

وجرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وأمرت النيابة سرعة انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، وقد تحرر المحضر 4931 إداري البرلس، ووجهت النيابة بإجراء تحليل الـ DNA للجثة لمعرفة هويتها، ووفق مصادر طبية وقضائية فإنها لفتاة غير مصرية.

ورجح التقرير المبدئي للطب الشرعي، أنها فتاة غير مصرية ويرجح أن تكون إندونسية وفق ما عُثر بحوزتها بطاقة هوية، مرجحاُ أن تكون تعرضت للقتل قبل إلقائها في مياه البحر، حيث تبين أن رأسها مفصولة عن جسدها وبها جرح قطعي كبير مع صعوبة الجزم لتواجد الجثة في البحر لأيام طويلة وتحلل أجزاء كبيرة من جسدها.

فيما أكدت مصادر مطلعة على التحقيق، أنها كانت تحمل بحوزتها بعض الأشياء الثمينة، وعُثر عليها في جزء من ملابسها رغم عريها، وجرى وضع الجثة في مشرحة المستشفى بالبرلس ثم إلى كفر الشيخ، وجرى اتخاذ إجراءات عدة منها تصويرها ونشرها بالسفارات وخاصة الأندونيسية.

جثة رضيع في صندوق قمامة

وفي الخامس من ديسمبر الجاري، عثر عامل نظافة، على جثة طفل رضيع حديث الولادة، داخل صندوق للقمامة ووجده عار وجزء من جسده ليس موجودا، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية فانتقل نائب مامور مركز شرطة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بعثور عامل نظافة على جثة طفل رضيع حديث الولادة، ومُلقى داخل صندوق قمامة داخل منطقة سكنية بالقرب من نقطة شرطة مدينة مسير، وأن الجثة بها أجزاء مفقودة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل المعثور عليه حديث الولادة وعار تماما وبمناظرة الجثة تبين أنها فقدت أجزاء من جسدها يرجح أن تكون نهشتها الكلاب، وتم نقل الطفل المتوفى إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة، وتم تكليف ضباط البحث الجنائى بكشف مرتكبى الواقعة.

جثة مجهولة ومتحللة

بينما تكثف مباحث مركز شرطة سيدي سالم في كفرالشيخ جهودها لكشف لغز العثور على بقايا جثة متحللة ملفوفة في بطانية ناحية قرية السخاوي الشرقية التابعة لمركز سيدي سالم، اليوم.

تلقى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بلاغًا من شيخ بلد قرية الفقهاء الشرقية، التابعة لمركز سيدي سالم، بعثور أحد الأهالي من رعاة الأغنام، ويدعى "ش.ا"، 41 عاما، على بقايا جثة متحللة ملفوفة في بطانية.

تبين من تفاصيل البلاغ أن راعي الأغنام أثناء مروره جوار ترعة عويسة بناحية قرية السخاوي الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية الفقهاء الشرقية بمركز سيدي سالم، نبش في شوائب ناتج أعمال تطهير على حافة الترعة، للحصول على بطانية مدفونة في ذلك الناتج، فوجد بقايا الجثة، عبارة عن جمجمة، وقفص صدري، وبعض من رفات العظام، ومعها ملابس داخلية.

انتقل رجال الشرطة، لإجراء المعاينة اللازمة، فيما جرى نقل بقايا الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بناء على قرار من النيابة العامة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة.