اليوم الأول للاختبارات التدريبية.. إقبال كبير وتداول إجابات الامتحانات

انتهى في تمام الساعة 9 مساءً اليوم الأول من الاختبارات التدريبية، التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث امتحن الطلاب اليوم، امتحاني اللغة العربية والأحياء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من الاختبارات التدريبية، هو تعرف الطالب على شكل الأسئلة في نظام التقييم الجديد، مع تجربة كلا من الشبكات ومنصة الامتحان والبنية التحتية.

انتظام الطلاب في أداء الامتحانات

بدأ الطلاب التسجيل في منصة الامتحان منذ الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء، ووفقًا لمصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، كان عدد الطلاب الذين سجلوا في المنصة من أجل أداء الامتحانات وصل إلى 300 ألف طالب خلال الساعة الأول من فتح التسجيل بالامتحان.

إجراءات وقائية داخل المدارس

شهدت جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية إجراءات احترازية ووقائية مشددة سواء بارتداء الكمامة بشكل إلزامي على جميع الطلاب، مع التباعد الجسدي بين الطلاب داخل الفصول، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول إلى المدرسة، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا والمحافظة على سلامة وصحة الطلاب وأفراد المنظومة التعليمية من الفيروس.

عدد الطلاب الذين سجلوا بالمنصة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه هناك إقبال كبير من قبل الطلاب في أداء الاختبارات التدريبية، وجدية رغبة ظهرت من الطلاب من أجل التعلم، حيث أن عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات حتى الساعة 1 ظهرًا كان 967 ألف طالب، على الرغم من الامتحان كان مستمرًا حتى الساعة 9 مساء.

تداول إجابات الأسئلة وتعقيب التعليم

على الرغم من الاختبار تجريبي وبدون درجات، وأنه يمكن للطلاب أداءه من أي مكان، ولكن تداول عدد من الطلاب إجابات أسئلة الامتحانين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا فائدة للطلاب من الغش أو الاعتماد على آخرين في حل الاختبارات، لأنهم بذلك سيخسرون فرصة التعرف على مستواهم الحقيقي قبل الاختبارات النهائية.