رئيس التنشيط السياحي يبحث مع الشركات العالمية دفع حركة السياحة

عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعين عبر الفيديو كونفرانس، أحدهما مع فريق العمل التسويقى لشركة TUI العالمية، والآخر مع ممثلى شركة Easy Jet الإنجليزية، وذلك لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة.

وخلال هذه الاجتماعات، تم مناقشة خطة العودة التدريجية المشتركة للحركة السياحية وذلك من خلال البدء فى استخدام الأدوات الترويجية الفعالة والمختلفة ومنها برنامج للحملات المشتركة وخاصة حملات الـ Digital وتنظيم رحلات تعريفية للصحفيين والاعلاميين والمدونين وغيرها من آليات الترويج للمقاصد السياحية.

كما استعرض المهندس أحمد يوسف خلال الاجتماع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مدى التأثير الإيجابي لاكتشاف اللقاحات والتى من شأنها المساهمة فى عودة الحركة السياحية العالمية إلى طبيعتها مرة أخرى.

تجدر الاشارة إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعتزم إطلاق عدد من الحملات الترويجية بالتعاون مع كبار منظمى الرحلات العالمية فى عدد من دول غرب أوروبا وخاصة ( المانيا – إنجلترا – دول البنلوكس BENELUX -الدول الإسكندنافية ) خلال الفترة القادمة.