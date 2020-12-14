"السياحة" عن استهداف دول البلقان: لم تفرض حظرا على سفر سائحيها

كشفت مصادر بهيئة التنشيط السياحي، التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن زيارة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، لبعض دول منطقة البلقان مثل ألبانيا وصربيا رغم أنها ليست من من الدول الـ10 الأكثر تصديرا للسياح إلى مصر يعود في المقام الأول إلى أن هاتين الدولتين لم تفرضا حتى الآن حظرا لسفر سائحيهما خارج أوربا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا التي ضربت العديد من الدول الأوروبية وجعلتها تفرض إغلاقا تاما بعد ارتفاع نسب الإصابة بين سكانها.

أوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أن مواطني دولتي ألبانيا وصربيا بوسعهم زيارة مصر حاليا بدون مخالفة قوانين دولهم، منوها إلى أن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا أوقفوا تسيير رحلاتهم لمصر منذ نحو 10 شهور، لذا كان لا بد من البحث عن أسواق جديدة تكون قادرة على تعويض غياب تلك الدول ولو جزئيا.

الترويج السياحي لإبقاء فنادق شرم الشيخ والغردقة مفتوحة

وأشارت المصادر إلى أن وزارة السياحة تعلم جيدا أن الأعداد التي ستأتي من هذه الدول ليست كبيرة إلا أنها مهمة في هذه المرحلة التي تراجعت فيها أعداد السياح لنسب غير مسبوقة، وذلك لإبقاء الفنادق بشرم الشيخ والغردقة مفتوحة.

وتابعت أن ظروف كورونا غيرت إستراتيجية الوزارة في آليات الترويج السياحي، حيث أصبح المستهدف حاليا مخاطبة السائح الذي لا توجد تحذيرات بدولته تمنعه من السفر للسياحة خارجها.

وأكدت المصادر أنه منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر في يوليو الماضي فإن عدد الدول التي أرسلت سائحيها لمصر لا تتعدى 9 دول علي رأسهم أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وصربيا والتشيك وهولندا والمجر.

وأكملت أن هيئة تنشيط السياحة تعد خطة ترويجية شاملة لما بعد انتهاء جائحة كورونا تشمل حملات دولية كبيرة للترويج في كل الأسواق السياحية التي تستهدفها مصر خلال المرحلة المقبلة، بعد أن ظل الترويج خلال الشهور الماضية "أون لاين" فقط.