عمرو ربيع ياسين: حالة والدي مستقرة ولكنه يعاني من آلام في الظهر

نفى الإعلامي عمرو ربيع ياسين، نجل الكابتن ربيع ياسين، مدير منتخب مصر للشباب، أن يكون هناك اجتماع منعقد الآن بين والده وبين واللاعبين، "يُقال عن اجتماع بين والدي واللاعبين، والحقيقة هو الآن في المستشفي ويلقى عناية فائقة، حيث نقل في السادسة من صباح اليوم من الفندق في سيارة إسعاف بتكليف من السفير المصري في تونس".

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أن حاله والده مستقرة، لكنه يعاني من آلام في الظهر، وهناك عناية طبية فائقة له، "إحنا مكناش عاوزين نخض الناس من وقت ثبوت إيجابية المسحة، عشان اللاعبين متخفش خاصة أن مدربهم الفني هو اللي تعب معاهم على مدار 25 شهر".

وحول أزمة منتخب الشباب، بعد اعتبار منتخب مصر منسحبًا في بطولة شمال أفريقيا، قال "لا أستطيع الجزم بتعسف كاف ولكن نريد المساواة بماحدث في مباراة الزمالك والرجاء ولم يتوقع أحد أن يحصل هذا العدد من إصابات اللاعبين".