علي ربيع: مسلسل "عمر ودياب" له هدف ومعنى كبير.. وجسد مواقف من حياتنا

تحدث الفنان على ربيع، عن مسلسله "عمر ودياب"، قائلا: إن المسلسل له هدف ومعنى كبير، "فيه ناس بتقول إنه كوميدي وملوش أي هدف، الناس دي ولا شافت المسلسل ولا متابعة حلقاته، لأن كل الشباب أول لما بتخلص جامعة، بتبقى عاوزة تشتغل وبتطلع من شغلانة وتخش في شغلانة، ودي كلنا عشناها، والمسلسل رسالة للشباب، أنها تفضل تحاول لحد ما توصل في الحاجة اللي ربنا هيوفقك فيها".

وأضاف "ربيع"، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، أن المسلسل يوجد فيه العديد من المواقف، وقصص الحب "كنت بحب رشا كاراتيه، ومصطفى خاطر طول المسلسل بيقولي بتحب فيها إيه، ومش عيب تعمل مسلسلات للضحك بس، والضحك من المسلسل، أحسن بكتير من أنك تستفيد من المسلسل بحاجة، لكن لما بيبقى فيه هدف أو رسالة منه بتبقى أحلى".

وأشار إلى أن المسلسل سلط الضوء على بعض المواقف التي حدثت في حياته الشخصية، متابعا: "مشواري في الحياة كان له علاقة بالحاجات اللي بعرف أعملها كموهبة، لعب كورة في الأول، وأطردت منها لأني سقطت في كل اختبارات النوادي، وفيه مشهد في المسلسل كابتن بيقولي الله عليك، وأنت خلاص من بكرة هتبقى في الماتشات، قولت له أنا أول مرة مدرب يشوفني ويلاقيني كويس، فراح قال لي لا أنت هتلم الكورة".