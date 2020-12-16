انطلاق اليوم الثاني للاختبارات التدريبية لطلاب أولى ثانوي

انطلقت أعمال اليوم الثاني للاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، قبل قليل، بامتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، ويستمر الاختبارين حتى الساعة 9 من مساء اليوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت استمرار عقد الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي اليوم، رغم تعليق الدراسة بعدة محافظات بسبب سوء حالة الطقس، بعد أن أعلنت 5 محافظات أمس تعليق الدراسة اليوم بالمدارس، وهم محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة ودمياط ومطروح، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ الطلاب في الـ5 محافظات التي أعلن فيها تعليق الدراسة، يُمكنهم أداء الاختبارات من المنزل أو أي مكان آخر، إذ إنّ الاختبارات التجريبية ليست محددة بمكان معين، ويُمكن للطلاب أدائها من المدرسة أو المنزل إلكترونيًا من خلال أجهزة التابلت.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم الفرصة أمام الطلاب لأداء الاختبارات لمدة 12 ساعة يوميًا، وفقًا لجدول الامتحانات الذي أعلنته الوزارة، ويمكن للطالب أداء الامتحانات منذ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، دون التقيد بزمن محدد.

"التعليم": هدف الاختبارات التدريبية تعود الطلاب على شكل الأسئلة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الهدف من إجراء اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، أن يعتاد الطلاب على شكل الأسئلة في نظام التقييم الجديد، إضافة إلى ضمان تجربة منصة الامتحان والشبكات والبنية التحتية.

وناشدت الوزارة، الطلاب، بالتعامل مع الاختبارات التدريبية بجدية تامة، وعدم اللجوء للغش أو مساعدة الآخرين في حل الامتحانات، لأنها مجرد تجربة ودون درجات، وأنّ الغش لن يفيد الطالب بل سيضره، لأنه سيفقد الفرصة في التعرف على مستواه الحقيقي قبل الاختبارات النهائية، والتي ستكون داخل لجان بالمدارس تحت مراقبة كاملة، وسيكون الغش فيها غير مسموح نهائيًا.