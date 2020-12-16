حملة لرفع الإعلانات المخالفة في بيلا بكفر الشيخ

كلف المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مسؤولي الإعلانات والإشغالات بتنفيذ حملة مشتركة بين قسم الإشغالات والمرافق لرفع الإعلانات المخالفة بالمدينة، خاصة بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب ونزع لافتات الدعاية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، وإزالة 50 إعلانًا، لعدم تشوه المظهر الجمالي وإعاقة صيانة أعمدة الإنارة.

وفي وقت سابق، شنت إدارة المتابعة التموينية بمحافظة كفرالشيخ حملات للمرور على دائرة مراكز كفرالشيخ، وسيدي سالم، ودسوق، وفوة، وسيدي غازي، لضبط المخالفين من التجار، وتمكنت الحملات من تحرير 21 محضرًا متنوعًا.

وضُبط 5 من أصحاب محلات المبيدات الزراعية لحيازة 160 قرصًا من حبة الغلة القاتلة والمحظور تداولها، وحيازة 10 علب مبيد حشري "اسيبدرتوب" منتهية الصلاحية، كما تم ضبط صاحب محل ألبان بمطوبس، لحيازته 23 كيلو جرامًا أكسجين، بالإضافة إلى 16 كيلو جرامًا نشادر محظور تداولها لخطورتها، و10 كيلو جرامات جبنة موزاريلا مجهولة المصدر، وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة وصدر قرار غلق إداري له.

كما تم ضبط صاحب سيارة ربع نقل بقرية أريمون بمركز كفرالشيخ، لقيامه بتجميع 35 أسطوانة غاز منزلي بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، وتم ضبط صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بمدينة بلطيم، وذلك لحيازته 320 طبق لحوم مجمدة بإجمالي وزن 72 كيلو جرامًا، وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة، كما تم ضبط صاحب محل أسماك مجمدة أو طازجة بمدينة الحامول، وذلك لحيازته 40 كيلو جرامًا سمك ماكريل مجمد منتهي الصلاحية، وتم تحرير محضر، وصدر قرار غلق إداري له.

كما تم ضبط 5 من أصحاب محلات البقالة، وذلك لمزاولتهم نشاطًا دون ترخيص، وعدم إعلانهم عن الأسعار، وضبط صاحب محل مستلزمات تجميل بناحية أحد الشوارع الفرعية بمنطقة المزلقان الوسطاني بندر كفرالشيخ، وذلك لمزاولته نشاط دون ترخيص، كما تم ضبط صاحب مضرب وفراكة أرز بقرية السحايت مركز الحامول، وذلك لمزاولته نشاطا دون ترخيص.