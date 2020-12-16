فيديو.. أهالي قرية كفر العرب بطنطا يشيعون جنازة الطفلة «ميرا»

شيع أهالي قرية كفر العرب، التابعة لمحلة مرحوم، بمركز طنطا، جثمان الطفلة «ميرا»، 8 شهور، والتي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة بمعهد ناصر بالقاهرة، وتوفيت صباح اليوم قبل دخولها غرفة العمليات بنحو ساعة.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثمان الطفلة في مسجد القرية، وشيعوا الجنازة، وتم دفنها بمقابر العائلة.

وقالت دعاء فايد، والدة الطفلة ميرا، على صفحتها على الفيس بوك، «نحمد الله ولا نقول إلا ما يرضي الله، واللهم لا اعتراض على قضاءه، إن الله لا يريد لها أن تتأذى البقاء والدوام لله وحده.. بنتي ميرا في ذمة الله».

وكان محمود إمام والد الطفلة ميرا، أكد أمس، أن ابنته تقرر دخولها غرفة العمليات، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد انتهاء الفحوصات الطبية حيث كانت تعاني من مشاكل في القلب، مطالبًا الجميع بالدعاء بنجاح ابنته والشفاء لها.

ووجه والد الطفلة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه والتوجيه برعايتها وعلاجها طبيًا، كما شكر المسؤولين في وزارة الصحة، ومعهد ناصر.

وفي تصريحات سابقة، قال «إمام»، إن هناك حسن استقبال من قبل المسؤولين في إدارة معهد ناصر بالقاهرة، واهتمام ورعاية على أفضل مستوى.

وأضاف والد الطفلة، لـ«الوطن»، أنه بمجرد وصول سيارة الإسعاف التي تنقل طفلته إلى معهد ناصر من طنطا، كان في استقبالها فريق طبي متكامل، وعلى الفور تم نقلها إلى غرفة الرعاية، وأبلغه مدير المعهد أن الفريق الطبي هو فريق متكامل يضم جميع تخصصات الأطفال.

وتابع أن الدولة وفرت له محل إقامة ليكون بجوار طفلته من أجل الاطمئنان عليها خلال فترة علاجها.