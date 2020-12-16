«شعبة الخضر» تعلن تراجع أسعار الطماطم وتحذر من تقلبات الطقس

سجّلت أسعار الطماطم، اليوم الأربعاء، 16 ديسمبر تراجعا بقيمة 10 جنيهات في أسواق الجملة لتباع من 2.5 لـ6 جنيهات «جملة» فيما تراجعت بقيمة 8 جنيهات بأسواق التجزئة لتباع من 7 إلى 10جنيهات للكيلو «تجزئة».

وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك وفرة في معروض الطماطم والمحاصيل الزراعية الشتوية في أسواق المحافظات.

وأشار نائب رئيس الشعبة لـ«الوطن»، إلى أن هناك مخاوف من استمرار الطقس السيئ على المحاصيل الشتوية رغم وفرة المعروض بالأسواق.

آثار الطقس السيئ على المحاصيل الشتوية

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن الطقس السيئ يؤثر على ظهور أجيال من الحشرات منها ديدان الطماطم «توتا ابسولوتا» وباق ديدان الحرشيفة والعهد الأولي والثاني، كما أن لها تأثيرها على محصول الفول الشتوي والبسلة المتأخرة وغيرها، علاوة على ظهور الحلم الدودي على الفلفل وفاصوليا الصوب والبصل والثوم وظهور مكثف لذبابة البنجر وخاصة العروة الثانية والثالثة.

وتابع بأن مخاطر التقلبات المناخية تتمثل أيضا في الدورات الأولى من الأمراض مثل ظهور بعض أمراض القمح، كالتفحم السائب وتبقعات وتلطخات الأوراق الفطرية على القمح والشعير، والبياض الدقيقي على الفلفل والباذنجان وبداية الظهور على شماريخ المانجو، فضلا عن التبقعات البكتيرية على الطماطم.

وأشار «النجيب» إلى أن الأسواق الآن تشهد وفرة في المعروض واستقرارا نسبيا لباقي المحاصيل الشتوية من الخضر والفاكهة، مع انتعاش في مبيعات الليمون والجوافة والبرتقال.

أسباب تراجع سعر الطماطم

وأرجع مواصلة تراجع أسعار الطماطم إلى وفرة المعروض من طرح محافظات الصعيد لمحصول الطماطم في الأسواق، ليباع الكيلو بأسعار تتراوح من 2.5 جنيه لـ6 جنيهات للكيلو مقابل 7 و10جنيهات في بعض المناطق حسب الأنواع، وتباع في سوق التجزئة بأسعار تتراوح ما بين 7 و10جنيهات للكيلو حسب النوعية والمنطقة بالمقارنة بـ 15 جنيها الأيام الماضية.