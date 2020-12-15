محافظ الشرقية لرؤساء المراكز: رضا المواطن معيار تقييم أدائك

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافتريات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية ومراعاه المسافات البينية.

وقال المحافظ، "لن أسمح باي تقاعس وتقصير في العمل، فرئيس المركز مسؤول عن أداء وظيفة المحافظ في مكانه"، مشيرا إلى أن أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية هو مدى رضا المواطن عن أداء المسؤول.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة لرفع الإشغالات المخالفة وضبط المقاهي والكافيتريات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية بنطاق الوحدات المحلية (جميزة بني عمرو - العصايد) وذلك بالتنسيق مع رئيس قسم الإشغالات برئاسة المركز.

وأسفرت الحملة عن مصادرة (13) شيشة من كافتريا بنطاق وحدة جميزة بني عمرو و(12) شيشة من 2 كافتريا مخالفة بقرية اكراش بنطاق الوحدة المحلية بالعصايد، ليصل عدد إجمالي الشيش التي تم مصادرتها إلى (25) شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وتستمر الحملات المفاجئة على المحال والمقاهي والأسواق لرفع كافة الإشغالات من الطريق، وللتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية والتأكد من التزام أصحابها والمترددين بارتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

وعلى جانب آخر شدد محافظ الشرقية على ضرورة إعادة الانضباط للشارع والاستمرار في أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لفتح الطريق امام حركة السيارات وعبور المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع صلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر والأستاذ حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أولاد صقر واللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس ومحمد حجازي رئيس مدينة القرين ورؤساء الوحدات المحلية التابعة لهم في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتشكيل لجان متابعة تعمل على مدار اليوم لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها فورا، وكذلك متابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء والتأكد من إنارتها والوقوف على التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة وتطبيق القانون علي المخالفين