بدأ بنفسه.. محافظ أسوان يطلق مبادرة «تبرع بدمك.. لإنقاذ مريض»

أطلق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، مبادرة "تبرع بدمك.. لإنقاذ مريض"، ببنك الدم الإقليمي، بدأها بحرصه على تبرعه شخصيا بالدم، في إطار التواصل المستمر مع نبض الشارع الأسواني، وخاصة الشكاوى والمطالب الجماهيرية بتعرض العديد من الحالات المرضية، في أثناء العمليات الجراحية لنقص في أكياس الدم.

وتبرع قيادات المحافظة من نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى العاملين بالديوان العام، وأشبال مراكز الشباب والأندية ، فضلا عن رؤساء المراكز والمدن والعاملين بالوحدات المحلية، في الوقت ذاته، لدى بنوك الدم بالمستشفيات المركزية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هذه المبادرة جاءت كرسالة إنسانية بعد تعدد شكاوى المواطنين بالحاجة إلى أكياس دم من الفصائل المختلفة، ما يعرض حياة ذويهم من المرضى للخطر، مناشدا مواطني المحافظة وخاصة الشباب بالتفاعل والمشاركة الإيجابية في هذه المبادرة، لتأمين احتياجات المستشفيات من الدم، ولاسيما أن ذلك يساهم في الوقت ذاته في تجديد وتنشيط الدورة الدموية، ما يحافظ على الصحة العامة، كما أن بنوك الدم تطبق معايير وإجراءات السلامة الصحية كافة، في أثناء عملية التبرع من خلال الكشف الطبي والتحاليل والتعقيم، لتأمين سلامة المترددين على هذه البنوك.

وعلى هامش تبرعه بالدم، تفقد محافظ أسوان المعمل الإقليمي، الذي يضم معامل البكتريولوجي الإكلينيكي، التابعة لوزارة الصحة، وتشمل معامل السموم الفطرية ومياه الشرب والوبائيات والمخدرات، بجانب معمل الميكروبيولجي لتحليل الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى معامل القسم الكيميائي للمعادن الثقيلة وغيرها.

ووجه محافظ أسوان، وكيل وزارة الصحة، بوضع مخطط باحتياجات معامل الصحة من الأجهزة الطبية الحديثة، على غرار المعامل المركزية بالقاهرة، لسرعة تحليل أي عينات مطلوبة، نظرا لبعد المسافة، ما يساهم في إنقاذ حياة مريض، وتخفيف الأعباء على أهالي هؤلاء المرضى.