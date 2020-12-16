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العثور على جثة شخص مقطوعة الذراع وملفوفة في بطانية بقنا

كتب:

رجب آدم
12:24 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
جثة

جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، اليوم الأربعاء، على جثة شخص، مقطوعة الذراع وبها حروق وملفوفة في بطانية، على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية أبو عمورى، بنجع حمادي.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة نجع حمادى، يفيد بوجود جثة بها على الطريق الصحراوي الغربي بنجع حمادي، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها للمستشفى.

وتبين أن الجثة لمواطن يدعى زين العابدين ابراهيم، 38 عامًا، من مركز ملوي، محافظة المنيا، ومقطوعة الذراع وبها حروق وملفوفة ببطانية، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الحادث.

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