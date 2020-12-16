إعدام طن ونصف أغذية فاسدة وغلق منشأتين غير مرخصتين بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها، ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية كافة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة، وعدم استغلال المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى شن إدارة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بإدارة فاقوس الصحية، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس، لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف «مسعود» أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط منشأتين غذائيتين تعملان بدون ترخيص لصالح مطاعم شهيرة، وبهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقها؛ لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

كما ضبط وأعدم طن و548 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 14 عينة وإرسالها للمعامل، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 18 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، بمركز الشرطة بفاقوس.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وفي وقت سابق، صرح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، بالمرحلة الثانية، قدمت الخدمة الطبية لعدد 10860 منتفعة، ليصل بذلك إجمالي من قدمت الخدمة لهم إلى 33522 بالمحافظة حتى الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال، موضحا أن الخدمات الطبية التي تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة.