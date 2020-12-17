حظك اليوم الخميس 17-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثير بمتابعة حظ البرج الخاص بهم ويرتبط علم الأبراج بعالم الفلك، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك اليوم بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك سحرا وتعدك بأوقات عاطفية حلوة تجمعك بمن تحب وتقترب منه.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة دنيا بطمة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. يجب أن تكون حذرا ودقيقا وأن تحافظ على ما لديك من روح صبورة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم لتبادل الحوار والأفكار المفيدة، وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة نهلة سلامة، ويوافق تاريخ ميلادها 31 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

وجود القمر في منزل المدخرات يدفعك للتخطيط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية مما يساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يقترن بزحل في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصدام مع شريك الحياة ولا تضن عليه اليوم بكلمات حلوة تكسبه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد يحملك المحيطون بك الكثير وأنت قادر اليوم على فِعل الكثير.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس مما يصيبك بالتشوش.. حاول أن تهتم بالطرف الآخر وأن تتحمل مسئولياتك بصدر رحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الكواكب مجتمعة بمنزل العلاقات تساعدك على عرض آرائك بدبلوماسية ووضوح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد يتسبب لك في نزاع مع البعض وعليك أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين من قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في برجك يدعمانك ويمنحانك يقظة ذهنية وقدرة على التفاوض وحظا كبيرا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس ببرجك والقمر بمنزل العلاقات ويعدك ذلك بأن تعيش حياة عاطفية وعائلية دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تصل لمعلومات تفيد مسيرتك، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك لتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وقد تكون هناك فرصة للتفاوض حول أمور تشغلك، فقط عليك أن تعتمد اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الكواكب مجتمعة بمنزل المشروعات تمنحك إصرارا وطاقة ونشاطا وتعرف كيف تفرض وجهة نظرك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تشعر بثقة وبسلام نفسي وتبدو جذابا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ومراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.. وتحسن التصرف لتعيش في سلام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.