حظك اليوم الأربعاء 16-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص كثير من المهتمين بعلم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، وتنقسم مجموعة الأبراج إلى 4 مجموعات وهي النارية، والترابية، والمائية، والهوائية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

ومن أبز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تساعدك الحالة الفلكية اليوم وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للتخطيط لمستقبلك ولعمل توازن بين نفقاتك ودخلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك، وقد يتسبب لك ذلك في حيرة.. فقط لا تتخلّ عن واجبك وعليك أن تتحمل مسئولياتك بشجاعة وإصرار.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا لحقوقك معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. تجنّب العصبية وتحكّم اليوم في حساسيتك الشديدة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك، وتظهر اعتدالا في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب يدفعانك للاهتمام بالأحباب والأهل والأصدقاء ويساعدك ذلك على الاقتراب من الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. قد تلتقي اليوم بأناس مخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

إذا تعطلت مهمة تقوم بها.. اصبر واعمل في صمت وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا ويطالبك الفلك بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم.. تتمتع باليقظة واللباقة وتبدو أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب وتؤثر فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك نحو بحث بعض المشاكل، وقد تجد لها حلا إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم مما يجعل الجميع يحبون رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ما زال الفلك يطالبك بعدم التسرع في قراراتك وانفعالاتك.. لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك وابتعد عن أي مخاطرة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وابتعد عن الفخر والزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يعمل اليوم لصالحك ويجعلك ملهما وتتصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم قادرا على التواصل والإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.