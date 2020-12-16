ما الفرق بين تسريب الامتحان وتداول الإجابات والغش؟

استاء الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء من تسمية البعض لتداول إجابات الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي بتسريب الامتحانات، مؤكدًا أنه لا يسمى تسريبًا لأن الامتحانات تجريبية يمكن للطالب أدائها داخل المنزل أو المدرسة.

"الوطن" تستعرض الاختلاف في المسميات بين كلا من التسريب والغش وتداول الإجابات:

تسريب الامتحان

مصطلح "تسريب" يعني الحصول على الأسئلة أو الامتحان كاملا قبل بداية موعد الاختبار المقرر بطريقة غير شرعية وقانونية.

تداول الإجابات

يعني مصطلح "تداول الإجابات"، هو نشر إجابات أسئلة الامتحان بعد بدء الاختبار بالمدارس، وعلى سبيل المثال، تداول الإجابات على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو مجموعات بتطبيق "الواتس آب" وتكون في نفس توقيت أداء الطلاب للامتحان.

الغش

الغش يُمكن أن يكون منفردًا حيث يحاول الطالب الاحتيلاء بأي وسيلة للغش أثناء أداء الامتحان، أو أن يكون الغش جماعيًا داخل إحدى لجان الامتحانات بين مجموعة من الطلاب سويًا.

وتداول عدد من طلاب الصف الأول الثانوي إجابات أسئلة الاختبارات التدريبية لكلا من امتحانات اللغة العربية والأحياء واللغة الإنجليزية أمس واليوم، وذلك على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"التعليم": محاولات الغش لن تفيد الطالب

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن محاولة الطالب للغش أو مساعدة الآخرين له في حل أسئلة الاختبارات التدريبية لن يفيده، ولكنها ستضره في ضياع فرصة التعرف على مستواه الحقيقي قبل الامتحانات النهائية التي ستكون داخل لجان بها مراقبة كاملة.

وناشدت "التعليم" الطلاب بالتعامل بجدية مع الاختبارات التدريبية وعدم التهاون، وأكدت أن الهدف من الاختبارات التدريبية هو تعود الطلاب على نمط الأسئلة في نظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى تجربة كلا من منصات الامتحانات والشبكات والبنية التحتية.