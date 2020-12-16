إلكترونيا.. تفاصيل تسجيل طلاب الشهادة الإعدادية لاستمارة الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل طلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظات الجمهورية لاستمارة دخول الامتحانات بشكل إلكتروني، بدأت من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 26 من الشهر الجاري.

«الوطن» تستعرض تفاصيل التسجيل الإلكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية لاستمارة دخول الامتحانات:-

- متاح خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس الموافق 26 من ديسمبر الجاري.

- يمكن للطلاب التسجيل من خلال الرابط الضغط هنا.

- التسجيل الإلكتروني بدء من العام الحالي سيكون باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب.

- يُمكن الحصول على البريد الإلكتروني الرسمي للطالب من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الموحد office365.emis.gov.eg

- في حالة وجود أي خطأ في بيانات الطالب عليه الرجوع فورًا للمدرسة من أجل إجراء عملية تصحيح في قاعدة البيانات.

- يجب الالتزام بكل التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكتروني.

«التعليم» تؤكد على سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نبهت المديريات التعليمية بالتشديد على جميع المدارس الإعدادية في التأكيد على كل طلاب الصف الثالث الإعدادي المقيدين بالمدارس من أجل سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية حتى يتسنى لهم التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية، وذلك عقب مراجعة بيناتهم عل قاعدى البيانات المركزية.

كما نبهت «التعليم» على المدارس الإعدادية بتقديم جميع الوسائل التي يمكن من خلالها مساعدة الطلاب، سواء من خلال اتاحة المعامل، مع خدمة الإنترنت بالمدرسة من أجل رفع صور الطلاب، بالإضافة إلى استيفاء الاستمارات الإلكترونية، وتسخير جميع الإمكانيات التكنولوجية بكلا من الإدارات والمديريات التعليمية.

وفي سياق متصل أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستُعقد في يوم السبت الموافق 23 من شهر يناير القادم، وستستمر امتحانات نصف العام حتى 5 من فبراير القادم، على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم 6 من شهر فبراير المقبل.