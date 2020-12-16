لاستصلاح 2260 فدانا.. محافظ الفيوم يتفقد محطة طلمبات البطس الجديدة
"الأنصاري" يوجه بحصر كافة احتياجات محطات الري لتكون بكامل جاهزيتها
كتب:
أسماء أبو السعود
06:09 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
محافظ الفيوم يتفقد محطة طلمبات البطس الجديدة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، محطة طلمبات البطس الجديدة على مصرف البطس بمركز طامية، للتأكد من اكتمال منشآتها "أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية" والعمل بكامل طاقتها، لحل مشكلة نقص مياة الري بنهاية بحر وهبي وترعة الجمهورية، وتشغيل مشروع كوم أوشيم لاستصلاح 2260 فدان، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس مراد لطفي رئيس قطاع الميكانيكا والكهرباء بالوجه القبلي، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن تفقد المحافظ للمحطة شمل موقع الطلمبات، مشيرا إلى أنه استمع لشرحٍ وافٍ حول عمل المحطة ومكوناتها وطاقتها الانتاجية ومساحة الأراضي التي تروى من خلالها، مؤكداً على تأمين خطوط التيار الكهربي الخاص بالمحطة، وعلى إعداد حصر شامل باحتياجات كافة محطات الري على مستوى المحافظة، للعمل على توفيرها لتكون المحطات جاهزةً بكامل طاقتها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم وجه بإعداد بيان حصر بالعاملين بالمحطة أصحاب الأراضي وممن استخدمت أراضيهم لإنشاء المحطة أو مر بها خط الطرد، لدراسة موقفهم من حيث التعويض اللازم، كما كلف المحافظ رئيس مجلس مدينة طامية بعمل المقايسة اللازمة لرصف الطريق المؤدي إلى المحطة وغيرها من المحطات بشتى أنحاء المحافظة، مؤكدا عقد لقاء تنسيقي بين مسيؤولي الري ومسؤولي قطاع الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي اللازم لكافة محطات الري، وخاصة محطة الريان بمركز يوسف الصديق بالتنسيق بين الري وقطاع كهرباء الفيوم. ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الري والموارد المائية بأن المحطة.
وأنشئت المحطة على مساحة 16 فداناً منها 1,5 فدان، و14,5 فدان لخطوط الطرد بطول 6كم، وتعمل المحطة بطاقة 3 م3 مياه/ ثانية، وتكلفت 68,3 مليون جنيه، وتضم 3 وحدات مجهزة، وتخدم 2260 فدانا جديدة بمنطقة كوم أوشيم للري الحديث، بالاضافة الى تحسين حالة الري بزمام 10 ألاف فدان قائمة بالفعل.
وأضاف أن مديرية الرى والموارد المائية تعمل من خلال خطة شاملة لتأهيل وتطوير كافة المحطات على مستوى المحافظة، كما يتم العمل بالتنسيق مع مديرية الزراعة في مجالات الري الحديث والميكنة المتطورة، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تأهيل محطتي رفع مياه الري بالغرق السلطاني بمركز إطسا.