لاستصلاح 2260 فدانا.. محافظ الفيوم يتفقد محطة طلمبات البطس الجديدة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، محطة طلمبات البطس الجديدة على مصرف البطس بمركز طامية، للتأكد من اكتمال منشآتها "أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية" والعمل بكامل طاقتها، لحل مشكلة نقص مياة الري بنهاية بحر وهبي وترعة الجمهورية، وتشغيل مشروع كوم أوشيم لاستصلاح 2260 فدان، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس مراد لطفي رئيس قطاع الميكانيكا والكهرباء بالوجه القبلي، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن تفقد المحافظ للمحطة شمل موقع الطلمبات، مشيرا إلى أنه استمع لشرحٍ وافٍ حول عمل المحطة ومكوناتها وطاقتها الانتاجية ومساحة الأراضي التي تروى من خلالها، مؤكداً على تأمين خطوط التيار الكهربي الخاص بالمحطة، وعلى إعداد حصر شامل باحتياجات كافة محطات الري على مستوى المحافظة، للعمل على توفيرها لتكون المحطات جاهزةً بكامل طاقتها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم وجه بإعداد بيان حصر بالعاملين بالمحطة أصحاب الأراضي وممن استخدمت أراضيهم لإنشاء المحطة أو مر بها خط الطرد، لدراسة موقفهم من حيث التعويض اللازم، كما كلف المحافظ رئيس مجلس مدينة طامية بعمل المقايسة اللازمة لرصف الطريق المؤدي إلى المحطة وغيرها من المحطات بشتى أنحاء المحافظة، مؤكدا عقد لقاء تنسيقي بين مسيؤولي الري ومسؤولي قطاع الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي اللازم لكافة محطات الري، وخاصة محطة الريان بمركز يوسف الصديق بالتنسيق بين الري وقطاع كهرباء الفيوم. ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الري والموارد المائية بأن المحطة.

وأنشئت المحطة على مساحة 16 فداناً منها 1,5 فدان، و14,5 فدان لخطوط الطرد بطول 6كم، وتعمل المحطة بطاقة 3 م3 مياه/ ثانية، وتكلفت 68,3 مليون جنيه، وتضم 3 وحدات مجهزة، وتخدم 2260 فدانا جديدة بمنطقة كوم أوشيم للري الحديث، بالاضافة الى تحسين حالة الري بزمام 10 ألاف فدان قائمة بالفعل.

وأضاف أن مديرية الرى والموارد المائية تعمل من خلال خطة شاملة لتأهيل وتطوير كافة المحطات على مستوى المحافظة، كما يتم العمل بالتنسيق مع مديرية الزراعة في مجالات الري الحديث والميكنة المتطورة، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تأهيل محطتي رفع مياه الري بالغرق السلطاني بمركز إطسا.