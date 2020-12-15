محافظ الفيوم يتفقد شركة "أميسال" لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، شركة "أميسال" لاستخراج الأملاح، التي تقع على ساحل بحيرة قارون، لمتابعة عمل المصانع بالشركة، ومراحل الانتاج بها.

شارك في الجولة كل من المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور عبد اللطيف الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة إميسال للأملاح والعضو المنتدب، واللواء السيد البوص، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والدكتور مصطفي هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، وعضو مجلس إدارة شركة أميسال، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة وقيادات المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن زيارة المحافظ التفقدية لشركة "أميسال" شملت تفقد وحدة الضخ بالمأخذ الرئيسي، ومبنى الطلمبات، الذى يعمل بطاقة 14 مليون متر مكعب مياه سنوياً، وأحواض التركيز، التى تستقبل 1.4 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

وأضاف أن الزيارة تضمنت تفقد أعمال التوسعات بمصنع كلوريد الماغنيسيوم وكلوريد البوتاسيوم، وكذا مصنع كبريتات وكلوريد الصوديوم، فضلاً عن تفقد مصنع الملح الطبي، ومحطة توليد الكهرباء الذاتية بطاقة 9 ميجاوات، وأحدث وحدة لاستخلاص الأملاح بالتكنولوجيا الألمانية "التناضح العكسي"، ومصنع كلوريد الصوديوم فائق النقاوة "الفاكيوم"، ووحدة الاستزراع السمكي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم استمع لشرح موجز لآليات عمل كل مصنع من المصانع التي تفقدها داخل الشركة، وطاقته الإنتاجية، ووسائل الأمان به، لافتاً إلى مراعاة البعد البيئي والصناعي في العمل، مؤكداً على استخدام أقصى وسائل الحماية والأمان لكافة العاملين بالشركة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الوزارية.

وأكد محافظ الفيوم أن بحيرة قارون تعد مصدراً مهماً للدخل للعديد من الأسر بالقرى المتاخمة للبحيرة، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تقوم به شركة أميسال للأملاح في توفير فرص عمل للشباب، بجانب العمل على إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، من خلال استخلاص الأملاح، لافتاً إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لممثلي الشركة والجهات ذات الصلة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إميسال للأملاح والعضو المنتدب، أن شركة "أميسال" المقامة على مساحة 1750 فداناً، منها 1250 فداناً للأحواض، و500 فداناً للمصانع، توفر 1300 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عمل غير مباشرة، بنسبة 98% لأبناء محافظة الفيوم، مشيراً إلى أن مصنع كلوريد الصوديوم ينتج حوالي 150 ألف طن سنوياً، ومصنع ملح كبريتات الصوديوم بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنوياً، ومصنع كبريتات الماغنسيوم "ملح الإبسوم"، وغيرها من الأملاح.

وأشار إلى أن مصنع الملح الطبي والمنطقة العقيمة ومعمل الميكروبيولوجي العقيم هو مصنع مخصص للاستخدامات الطبية، بطاقة 15 ألف طن، ملحقة بالمصنع، كما يدخل الملح الطبي في كثير من الاستخدامات الطبية، مثل محاليل الغسيل الكلوي، ومحاليل الحقن الوريدي، وبعض الأدوية والمكملات الغذائية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تساهم في العمل المجتمعي العام، وقامت الشركة بإنشاء جسر بطول 3.4 كم، بتكلفة 14 مليون جنيه، لحماية الأراضي الزراعية المتاخمة للشركة الخاصة بالأهالي، فضلاً عن إنشاء شبكات حديدية عند المأخذ الرئيسي للشركة لحماية زريعة الأسماك، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي لإنشاء شركة إميسال للأملاح هو إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والعمل على استغلال كل قطرة ماء من مياه البحيرة بشكل اقتصادي.