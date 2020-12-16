«الأرصاد»: الحرارة تصل إلى 4 درجات مئوية على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار اليوم على البلاد محددة سرعات الرياح وأماكن نشاطها.

وترصد «الوطن»، المدن والمحافظات المتوقع تساقط الأمطار اليوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر، وسرعات الرياح المقررة، أقل المدن درجات الحرارة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 16 ديسمبر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تساقط أمطار متوسطة، على بعض مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى وجود أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الصعيد، بنسب تساقط تصل لـ50%، فيما تزداد فرض السقوط على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة.

سرعات الرياح المتوقعة اليوم الأربعاء 16 ديسمبر

حذرت الأرصاد من توقعات بنشاط حركة الرياح على بعض المناطق، حيث تصل سرعة الرياح لـ18 كم/ساعة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتصل سرعتها لـ17 كم/ساعة السواحل الشمالية الغربية.

الأرصاد تحدد المحافظات الأكثر برودة اليوم

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

مدينة سانت كاترين

درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 04.

مدينة نخل

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 07.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم، إنذاراً بحرياً خاصا بـ البحر المتوسط، بشأن حركة الملاحة غدا، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية، على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وانخفاض الرؤية الأفقية هناك، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يؤدي إلى سقوط الأمطار.

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الفترة من الأحد الماضي الموافق 13 ديسمبر وحتى اليوم الأربعاء 16 ديسمبر.