التضامن: طوارئ في إدارة الأزمات والكوارث تزامنا مع موجة الطقس السيئ

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس التي تتعرض لها عدة محافظات، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية مدعمة بخرائط، للتعامل مع الأزمات بشكل لحظي وتوقعات أماكن حدوثها.

زيادة عدد السيارات المجهزة بأحدث أجهزة الإغاثة

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دعم 26 مركز إغاثة بالمهمات اللازمة، وتدريبهم وتأهيلهم للأحداث المختلفة، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، فضلا عن زيادة عدد السيارات المجهزة بأحدث أجهزة الإغاثة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنّه تم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات، لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر، وجرى تخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.

انتشار فريق برنامج أطفال وكبار بلا مأوى في كل المحافظات

ووجّهت وزيرة التضامن، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، بالاستعداد الكامل لمواجهة أي تداعيات محتملة بالمحافظات، كما وجّهت فريق التدخل السريع التابع للوزارة وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى، بالانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات، والتعامل الفوري والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.

وأكدت أنّ الهلال الأحمر المصري، دعم المخازن الاستراتيجية بالمعدات والمواد الإغاثية تحسبا لأي طوارئ قد تحدث، وتفعيل خطة الإزاحة والمساندة من المحافظات المجاورة والمركز الرئيسي، إضافة إلى تجهيز أماكن الايواء.

وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ الخاصة بالسيول بالمعدات الخاصة بالتعامل في حالات الأمطار والسيول وكذلك سيارات التدخل الطبي والدفع الرباعي المجهزة للتعامل في المناطق الوعرة.

وشددت القباج، على ضرورة التنسيق مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء وأهمية التواجد المستمر للجان الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية لمواجهة أي حوادث طارئة، إضافة إلى مد مراكز الإغاثة بالمعلومات اللازمة عن الأسر المتوقع أن تتضرر لتيسير تجنب تعرض الأسر لمخاطر السيول.

مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن

وتتمثل مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات فيما يلي:

- الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها.

- حصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها.

- صرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة.

- صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر في الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي حال الاستحقاق.