افتتاح المرحلة الأولى لتطوير مستشفى بنها الجامعي بتكلفة 15 مليون جنيه

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئا كبيرا، والدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية، باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي، حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي، من خلال تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا المترددين علىيها من المحافظة والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال افتتاح «السعيد» يرافقه الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ووكلاء وأساتذة كلية الطب، ورؤساء الأقسام أعمال تطوير عدد من الأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعي، شملت المرحلة الأولى تطوير «قسم الكلى - الحضانات الخارجية - العناية المتوسطة - قسم جراحة المخ والأعصاب - قسم الأشعة»، بتكلفة حوالي 15 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية.

وأشار رئيس الجامعة خلال الجولة، إلى أنه خصصت جزء كبير من ميزانية الجامعة للمستشفيات الجامعية، فضلا عن شراء أجهزة طبية جديدة للمستشفى، مما سيكون له الأثر في تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

وأضاف الدكتور جمال السعيد، أن أعمال التطوير التى شهدتها المستشفى الجامعي، خلال الشهور الماضية شملت جميع الأقسام الطبية بالكامل دون أي توقف للخدمة الصحية للمرضى، مؤكدا أنه تم أيضا البدء في ميكنة العمل داخل المستشفى، التي بدأت بالتحصيل الإلكتروني لتسهيل الإجراءات بين العاملين والمترددين على المستشفى.

من ناحية أخرى، تفقد رئيس الجامعة، خلال الجولة، استعدادات المستشفى لاستقبال الحالات المرضية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراءات صرفها.