الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الأمطار وتحذر من شبورة مائية صباح الغد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أشد المحافظات التي شهدت أمطارا غزيرة، اليوم الأربعاء، كانت دمياط وبورسعيد والشرقية والدقهلية وبعض المناطق من شمال وسط سيناء، أما القاهرة وباقي المحافظات فكانت الأمطار متوسطة الشدة وعلى فترات متفرقة، في حين شهدت بعض المناطق من الصعيد كمحافظتي الفيوم وبني سويف أمطارا من خفيفة إلى متوسطة، لافتة إلى أن هذه الأمطار ستنتهي مساء اليوم، حيث تخف الأمطار تماما على معظم أنحاء البلاد، لكن خلال صباح الغد الخميس، سيكون هناك بعض من بقايا الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، بالأخص بورسعيد والعريش ورفح.

الأرصاد الجوية تحذر من شبورة مائية صباح الغد

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ومن تقديم الإعلامية عزة مصطفى، لكن الواجب التحذير عنه هو تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر غدا، حيث ستبدأ في الظهور مرة أخرى، وستكون كثيفة على بعض الطرق والمناطق.

الأرصاد الجوية: درجة الحرارة 20 والصغرى 13

وتابعت: «بالنسبة لدرجات الحرارة فمازالت منخفضة واقل من المعدل الطبيعي بدرجتين أو ثلاثة، ومن المتوقع أن تصل غلى 20 درجة غدا على القاهرة، ولكن في الصباح الباكر ستنخفض إلى 13 درجة مئوية، فكما يعلم الجميع وصلنا إلى فصل الشتاء، وهذا طبيعي خلال تلك الفترة، ولهذا ننبه على ضرورة الالتزام بالملابس الشتوية الثقيلة بالأخص سواء خلال النهار أو الليل».

الأرصاد الجوية: استقرار في حالة الجو حتى الثلاثاء القادم

وأردفت أن محافظات شمال الصعيد هي الأشد برودة أثناء الليل على مستوى الجمهورية ككل، حيث تترواح ما بين 10-11 درجة مئوية، على الرغم أن درجة الحرارة بالنهار خلال نفس المحافظات تكون معتدلة، مؤكدة أن التحسن في الأحوال الجوية والذي يبدأ من الغد سيستمر خلال مطلع الأسبوع المقبل وحتى يوم الثلاثاء المقبل ولن يكون هناك أي مشاكل بحالة الطقس.