توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية وشبورة كثيفة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الخميس الموافق 17 ديسمبر، حتى السبت الموافق 19 ديسمبر 2020.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال الثلاث الأيام القادمة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض جوي.

ويتوقع أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا خلال الـ 3 أيام على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتزايد فرص سقوط الأمطار يومي الخميس والجمعة على القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب سيناء، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:

درجات الحرارة يوم الخميس 17 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الجمعة 18 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11 .

درجات الحرارة يوم السبت 19 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.