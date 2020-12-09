أمطار خفيفة وأتربة ورمال.. توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الخميس الموافق 10 ديسمبر، حتى السبت الموافق 12 ديسمبر 2020.

وكشف خبراء الأرصاد أنه خلال الأيام الثلاثة القادمة تتكوّن شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مع وجود رياح تنشط أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع أن يسود طقس دافئ غدا الخميس على مناطق القاهرة الكبرى نهارا، بارد ليلا مع وجود شبورة مائية، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتشهد طقسا مائلا للدفء نهارا، باردا ليلا على كل المناطق، كما تشهد مناطق جنوب الصعيد طقسا حارا نهارا شديد البرودة ليلا.

أما طقس يومي الجمعة والسبت، فتتنوع حالة الطقس مابين دافئ وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري ومناطق أخرى مائلة للدفئ كالسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما أن جميعها تشهد شبورة مائية صباحا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على كل الأنحاء خلال 72 الساعة المقبلة.

درجات الحرارة يوم الخميس 10 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الجمعة 11 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم السبت 12 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 12.