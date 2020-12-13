توقعات طقس 72 ساعة.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار على السواحل الشمالية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الاثنين الموافق 14 ديسمبر، حتى الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020.

وخلال يومي الاثنين والثلاثاء تنشط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق، في كافة المناطق ما عدا جنوب الصعيد تكون الرياح معتدلة.

ووفق بيان هيئة الأرصاد، يسود يوم الاثنين طقس دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد فيكون مائلا للحرارة نهارا، وجنوب الصعيد يكون حارا نهارا شديد البرودة ليلا.

كما أشارت الهيئة لاحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق من الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب سيناء، وتنشط الرياح وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

أما في يومي الثلاثاء والأربعاء، سيكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى الصعيد يكون الطقس حارا نهارا، باردا ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على كل الأنحاء خلال 72 الساعة المقبلة.

درجات الحرارة يوم الاثنين 14 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11 .

درجات الحرارة يوم الأربعاء 16 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.