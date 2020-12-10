رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال على كافة المناطق.. توقعات طقس 72 ساعة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الجمعة الموافق 11 ديسمبر، حتى الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020.

وكشف خبراء الأرصاد، أنه خلال يومي الجمعة والسبت تتكون تتكوّن شبورة مائية صباحًا على كافة المناطق.

ويتوقع أن يسود يوم الجمعة، على مناطق القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس دافئ نهارا بارد ليلا مع وجود رياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد أن تشهد مناطق السواحل الشمالية الغريبة طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأعلنت الأرصاد أن مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ستشهد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا يشتد برودة في بعض المناطق من جنوب سيناء.

وعن طقس السبت، توقعت الأرصاد أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجة البحري طقس دافئ نهارا بارد ليلا مائل للدفء في السواحل الشمالية الغربية مع وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق غربا.

كما تشهد مناطق كل من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الأحد المقبل، وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال على كافة مناطق الجمهورية عدا جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على كل الأنحاء خلال 72 الساعة المقبلة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 11 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم السبت 12 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 12 .

درجات الحرارة يوم الأحد 13 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.