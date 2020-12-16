11 مليون جنيه تكلفة إنشاء مسجد الروضة بطور سيناء

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الأسبوعي ، للإطلاع على مخطط المرحلة الثانية لتطوير مدينة الطور، وذلك ممثلي الشركات والاستشارين، ورئيس منطقة تعمير جنوب سيناء.

وجرى خلال الاجتماع بحث المرحلة الثانية من تطوير مدينة الطور، وتضمن تطوير ميناء الصيد بمشتملاته، واستكمال أعمال إنشاء مسجد الروضة بحي المروة بطور سيناء، المقام على مساحة 2350 مترًا، بتكلفة 11 مليون جنيه، وهو أكبر مسجد بجنوب سيناء.

واطلع المحافظ على نماذج الأكشاك التي تصلح لأنشطة البقالة أو المشروبات السريعة، لتغيير جميع الأكشاك القديمة وغير الحضارية بالمدينة الطور.

وناقش مخطط نقل التجار بشارع المنشية إلى منطقة السوق الحضاري أمام حي النصر بطور سيناء، مطالبًا بمراعاة البعد الانساني.

وقال المحافظ إنه جاري إنشاء مركز إسلامي بحي توشكى وجرى إعداد مخطط لإنشاء حديقتي بحي توشكى وحي المروة، وحديقة بحي الزهراء، وسوق الجملة بنهاية حي مبارك القديم.

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من وضع مخطط لإنشاء سور حول حمام موسى وممشى ومدرج للدراجات الخاص بطريق حمام موسي، واستكمال المرحلة الثانية لمشروع امتداد شارع 306 ، وتطوير شارع المنشية، وقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام.