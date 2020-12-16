عضو بالنواب: يجب السير في مسارات متوازية لتحقيق حقوق الإنسان في مصر

قال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان، تهتم به القيادة السياسية بشكل عام، وتسعى لإحداث توازن بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مع إبراز حقوق الإنسان في الطرفين، حتى تتحقق الحقوق الاجتماعية للجميع.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 3، تحدث عن أن كل مواطن له الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، حيث يجب أن يسير ذلك على مسارات متوازية بدون خلل.

وأوضح أن هناك أجندة تشريعية لدى بعض القوانين التي هي بحاجة إلى تعديلات، كما يجب أن يكون هناك تكامل بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأخذ التوصيات الخاصة بالأخير محمل الجد والتطبيق.

وأكد أن هناك 12 نائب في مجلس الشيوخ، 5 منتخبين و7 معينين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك تناغم ودور مهم يلعبه مجلس الشيوخ مع مجلس النواب، حيث أن هناك 3 اختصاصات وجوبية على مجلس النواب لأخذ رأي مجلس الشيوخ مثل طلب تعديل مادة أو أكثر بالدستور والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأشار إلى أنه وفي ذلك يتم أخذ رأي مجلس الشيوخ ويرجع الرأي لمجلس النواب للأخذ به أو لا، حيث أن مجلس الشيوخ به الكثير من الخبرات والقامات الهامة، والتقارير التي سترد منه ستكون محل دراسة ونظر بداخل مجلس النواب.