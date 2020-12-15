لو أنت في السعودية.. خطوات الإبلاغ عن خلل في المستحضرات الصيدلانية

بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم، اتجهت أنظار الحكومات نحو الخدمات الإلكترونية لتنفيذ المصالح الشخصية والإبلاغ عن المشاكل التي يواجها المواطنون، ومنها الحكومة السعودية، التي أعلنت عن عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن يستغلها المواطن السعودي، ومنها إبلاغ عن خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.

وترصد "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها في مختلف أقطار الوطن العربي، تعريف خدمة إبلاغ عن خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، وكيفية إبلاغ هيئة الغداء والدواء بالمملكة العربية السعودية..

معنى خدمة إبلاغ عن خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية

تتيح خدمة إبلاغ عن خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، للمستفيدين من الأفراد والممارسين الصحيين الإبلاغ عن خلل في جودة الأدوية الطبية، أو اللقاحات، أو المستحضرات العشبية، أو المكملات الصحية، أو مستحضرات التجميل.

والجهة المسؤولة والتي تتلقى هذه البلاغات هي الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتهدف من هذه الخدمة لتداول المعلومات مع الجهات الصحية لتوقع نقص مخزون الأدوية في الجهات الصحية، ثم العمل على توفيره من خلال طلب كميات جديدة قبل نفاد مخزون الأدوية في الجهات الصحية ولدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات؛ لارتباط عمليات تصنيع وشحن الأدوية وتجهيزها بعدد من الإجراءات الإدارية والمخبرية التي قد تطيل فترة توريده.

خطوات إبلاغ عن خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية

سجل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

اضغط على (ابدأ الخدمة).

أدخل بيانات البلاغ. "بداية من نوع المستحضر مثل دواء، لقاح ومستحضر عشبي، تجميلي، أخري.

ويطلب منك إدخال بعض المعلومات مثل

أدخل مستخدم المستحضر (اختياري).

أدخل بيانات المستحضر الإضافية (اختياري).

في حال عدم الرغبة عن الإفصاح عن الهوية يتم اختيار "عدم الإفصاح عن الهوية".

قم بالضغط على ارسل الطلب.

وتتيح الخدمة إرسال ورفع البلاغات عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية أو خلل في أداء الأجهزة أو المستلزمات الطبية، أو البطاقة التعريفية، أو تعليمات الاستخدام بهدف تسهيل وتسريع عملية الإبلاغ لإفراد المجتمع وللممارسين الصحيين والصيدليات والمؤسسات الصحية والشركات.