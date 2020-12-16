والدة محمد عبدالوهاب: «زيارة لاعبي الأهلي أحيت ابني مرة ثانية»

قالت والدة محمد عبدالوهاب، نجم النادي الأهلي الراحل، إنّ سعادتها بزيارة لاعبي النادي الأحمر لها بمنزلها اليوم لا توصف، خصوصا أنّها لم تكن تتوقع زيارة كل هؤلاء اللاعبين لها.

وأشارت والدة «عبدالوهاب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الكابتن سيد عبدالحفيظ اتصل بها بالأمس، وأخبرها بزيارتهم، لكنها لم تكن تتوقع زيارة شخص آخر معه خصوصًا أنّه يزورها باستمرار من وقت لآخر، ودائم الاطمئنان عليها بالهاتف.

وأضافت والدة النجم الراحل، أنّ الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أخبرها أنّه سيكون هناك لاعبين آخرين، لكنها لم تكن تتوقع قدومهم إليها.

ولفتت والدة اللاعب الراحل إلى أنّها تشعر أنّ كل لاعبي الأهلي أبنائها، مكان محمد، ودائمًا ما تدعو لهم قبل كل مباراة بالنجاح والفوز، مُعبرة عن أمنيتها أنّ يدوم نجاح النادي الأهلي ويفوز بكل البطولات.

وأكدت والدة لاعب النادي الأحمر الراحل، أنّ زيارة اللاعبين لها أحيت نجلها مرة أخرى في نظرها، مشيرة إلى أنّ نجلها لا يزال خالدا بالنادي الأهلي.

ولفتت والدة «عبدالوهاب» إلى أنّ الكابتن سعد سمير منذ بداية الزيارة إلى نهايتها جعلها تضحك كثيرًا، موضحةً أنّه يُشبه نجلها الراحل في مزاحه وخفة دمه.

وكان وفد من لاعبي النادي الأهلي، قد زار والدة اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب في منزلها بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، للاحتفال معها بفوز الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضم الوفد كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسعد سمير، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي، واللاعب مؤمن زكريا الذي أصر على الذهاب معهم، رغم أنّه يعاني من وعكة صحية منذ فترة.

وحرص اللاعبين على التقاط العديد من الصور التذكارية برفقة والدة اللاعب الراحل، بالإضافة إلى اللعب رفقة أطفال أشقاء محمد عبدالوهاب، والتقطوا الصور التذكارية معهم أيضا.