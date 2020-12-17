«الصحة»: المتعافون من كورونا قد يعانوا من ضعف الرغبة الجنسية لـ 7 أشهر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إن بعض المتعافين من فيروس كورونا ثبت معاناتهم من ضعف الرغبة الجنسية ولكن لم تصل للعجز الجنسي، فضلًا عن توتر نفسي وخمول وإنهاكات في الجسم، وكذلك زيادة ضربات القلب، موضحًا أن تلك الأعراض بعد التعافي من الممكن أن تستمر من 6 لـ 7 أشهر، ولكن ليس هناك أعراض ليس لها علاج، فتم وضع ذلك في البرتوكول العلاجي الجديد، إنه عندما تشعر بعرض ما له علاجه الخاص.

تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «MBC مصر»، أن مصر كانت قد أجرت تجارب على لقاحين صينيين لفيروس كورونا يعتمدان على نفس التكنولوجيا بينما يختلفان في التركيبات، فاللقاح الذي أثبت نتيجة أقوى هو اللقاح الذي سيتم اعتماده، مُعلنًا عن تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح من الفئات التي لها الأولوية في الحصول عليه.

مصر أصبحت تستخدم 500 ألف لتر من الأكسجين بدلًا من 400 ألف

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أن اللقاحات بشكل عام تعتمد على شيئين هما: «الأمان والفاعلية» فضلًا على فكرة اللقاح نفسه، بمعنى أن اللقاح قد يحتوي على جزء من الفيروس الحي، أو فيروس «ميت»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر أصبحت تستخدم 500 ألف لتر من الأكسجين بدلًا من 400 ألف، وسبب ارتفاع نسبة الأكسجين يرجع غلى نتيجة الإصابة بكورونا وغيرها من الأمراض التنفسية.

إمكانية توصيل اللقاح إلى المريض منزليًا حال عدم قدرته على التحرك

وأشار حسني، إلى أن وزارة الصحة بدأت في وضع الإجراءات الخاصة باللقاح والحصول عليه، فتم إنشاء موقع إلكتروني يمكن عبره الحصول على اللقاح، وذلك بعد ملء الاستمارة الخاصة بالمريض، وعن طريق المنصة الإلكترونية يمكن للمريض التواصل مع الوزارة للحصول على اللقاح، منوهًا بإمكانية توصيل اللقاح إلى المريض منزليًا في حالة عدم قدرته على التحرك.