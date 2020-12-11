حسام حسني: نتوقع زيادة أعداد المصابين بكورونا في الأشهر الثلاثة المقبلة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الشتاء هو فصل زيادة نشاط الفيروسات التنفسية في العالم، خاصة أشهر يناير وفبراير ومارس، وبالتالي كان الجميع متوقع زيادة في أعداد الحالات بالإصابة بفيروس كورونا، لكن الذي يمنع الانتشار الوبائي سواء كورونا أو الإنفلونزا أو الفيروسات التنفسية الأخرى هو الاعتماد على الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن الولايات المتحدة، وهي دولة عظمى، سجلت مليون حالة إصابة في 5 أيام، لذلك الاساس هو منع الانتشار، ويأتي ذلك بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، موضحًا أن هناك فارق بين الموجة الأولى والثانية من الفيروس، حيث أصبح التعامل طبيا أفضل، والبروتوكولات الطبية باتت أكثر وضوحًا في العلاج، وتقسيم الحالات لبسيطة ومتوسطة وشديدة، وكل منها يُطبق بروتوكول علاجي مختلف.

وأشار إلى أنه يأمل بالتزام المواطنين بالإجراءات الصحية الفترة المقبلة، وأن بروتوكولات العلاج ستؤدي لارتفاع نسب الشفاء جيدة جدًا الفترة المقبلة، ناصحًا بعدم التعامل مع أي دور برد بأنه طبيعي حاليًا، وعند وحدوث أي أعراض، وإذا لم تحدث خلال 24 ساعة أي استجابة من الأدوية، يجب اللجوء للرعاية الطبية المتخصصة، نظرًا لصعوبة التفرقة بين الإنفلونزا وكورونا.

وأكد "حسني"، أن الإغلاق لم يثبت على مستوى العالم نجاحه، إذ أن هدفه منع الانتشار، ومنع الانتشار أساسه الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإذا جرى الالتزام به لن يكون للإغلاق أي قيمة، لافتًا إلى أن كل أعراض كورونا تتشابه مع الإنفلونزا، ولكن فقدان حاستي الشم والتذوق ووجود ارتفاع للحرارة وآلام الحلق والعضلات وضيق للتنفس، من علامات الالتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي، وإذا لم يستجب الجسم للأدوية من 12 لـ24 ساعة يتوجب التوجه لأقرب مركز صحي لإجراء حزمة تحاليل وفحوصات التي تثبت أو تنفي الإصابة بكورونا.