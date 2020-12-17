أسعار الذهب اليوم الخميس 17-12-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر الحالي، بعد ارتفاع في نهاية تعاملات أمس الأربعاء الموافق 16 ديسمبر.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر، مثل عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب، وجاءت أسعار المعدن الأصفر النفيس على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 925 و927 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 809 و811 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6472 و6488 جنيهًا.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يذكر أن أسعار الذهب شهدت تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في الفترة الماضية تأثرا بفيروس كورونا، وفي هذا الإطار قال رجب حامد رئيس مجموعة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة إن الذهب سجل أعلى سعر له منذ يوليو الماضي، حيث اقترب من 1960 دولارا، وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة مزيد من الارتفاع الفترة المقبلة حيث أنه من المتوقع أن يتجاوز عيار 24 حاجز 1000 جنيه

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن البنك المركزي الأميركي، إذ من المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

نصائح عند شراء الذهب

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب لا تستقر عند سعر معين، فهي مرتبطة بالبورصات العالمية، ونصح سكرتير شعبة الذهب المقبلين على الزواج الراغبين في شراء الشبكة، بمتابعة أسعار الذهب اليومية واقتناص فرصة انخفاض سعره والشراء على الفور حيث أنه من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب الفترة المقبلة، كما أنه يجب ـأن يتم الشراء من مكان موثوق به تعامل معه أحد الأصدقاء أو الأقارب من قبل مع التشديد على الحصول على فاتورة من المحل فهي الضامن لحق المشتري.

ويمكن معرفة الفرق بين الذهب الأصلي والصيني من خلال فحص قطعة الذهب جيدًا للتأكد من وجود الختم، وفحص تغير لون قطعة الذهب فمع الاحتكاك إذا تغير اللون يعني وجود معدن آخر تحت الطبقة المطلية وعند قضم قطعة الذهب تظهر علامات الأسنان على الذهب الأصلي أما الصيني لا.

ومن المعروف أن الذهب لا ينجذب للمغناطيس فإذا انجذب يعني ذلك أن القطعة مزيفة وغير حقيقية، ونظرًا لكثافة الذهب العالية التي تجعله لا يتفاعل مع الأكسجين أو الأحماض المختلفة، فيمكنك وضع القليل من الخل على الذهب، فإذا وجدت تفاعلًا بينهما فهذا دليل على أنّ الذهب مغشوش.

وإذا صدر عن الذهب رائحة أسيد يكون دليل على أن الذهب مغشوش وغير حقيقي.