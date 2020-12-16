عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات في منتصف التعاملات اليومية

سجّل سعر عيار الذهب 21 ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات منتصف تعاملات يوم الاربعاء 16ديسمبر، في أسواق المال والبورصات العالمية لتصبح جملة الارتفاعات خلال 24ساعة 14جنيها.

وبيع العيار 24بـ942جنيها ،وسجل عيار 18 قيمة 706جنيها فيما بيع الجنيه الذهب بـ 6الاف و598جنيه.اسباب ارتفاع الذهب عالميا:

واصلت اسعار الذهب ارتفاعاتها عالميا مع هبوط العملة الأمريكية وآمال التحفيز المالي حيث تلقى المعدن الأصفر الدعم وسط تزايد آمال التحفيز المالي مع فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رسمياً في تصويت المجمع الانتخابي، مما دفع الدولار الأمريكي إلى الانخفاض بالقرب من أدنى مستوياته في عامين ونصف

الارتفاع سيد الموقف خلال اليومين :

ارتفع سعر بيع المعدن الاصفر فى مصر بقيمة 14جنيها لارتفاع سعره عالميا خلال يومين متاثرا بالسعر العالمى للاوقية ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي ينتهي اليوم الأربعاء 16ديسمبر