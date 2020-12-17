بدء امتحانات الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية لأولى ثانوي بالمدارس

بدأ قبل قليل، وتحديدًا في الساعة 9 صباحًا، اليوم الثالث من الاختبارات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، بامتحان مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، حيث يؤدي الطلاب الاختبارات بالمدارس أو المنازل.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استئناف أداء الطلاب الاختبارات بالمدارس مرة أخرى اليوم الخميس بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بعدما تعطلت الدراسة أمس الأربعاء، بسبب توقعات موجة الطقس السيئ، وأدى طلاب 5 محافظات وهي «القاهرة والجيزة والبحيرة ومطروح ودمياط»، الاختبارات من المنزل إلكترونيًا.

وأَضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه يمكن للطلاب بالمحافظات التي يتم تعطيل الدراسة بها اليوم الخميس مثل محافظة الشرقية، أن يؤدوا الامتحانات من المنزل، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم الفرصة أمام الطلاب إجراء الاختبارات من المدرسة أو المنزل أو أي مكان أخر، ولم تُقيد الطلاب بمكان مُحدد.

نسبة حضور الطلاب في امتحانات أمس 97%

وكان طلاب الصف الأول الثانوي قد أدوا امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا أمس الأربعاء، وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة حضور الطلاب في الامتحانين التدريبيين كانت 97%، وسجل في امتحان الجغرافيا 629.933 طالب، أما اللغة الإنجليزية 631.376 طالب، واللغة الفرنسية 1.903 طالب، بالإضافة إلى 18 طالبًا امتحنوا اللغة الألمانية.

وأكد «شوقي» أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بالفعل بنجاح هي 1.263.230 امتحان إلكتروني، وذلك على الرغم من تعليق الدارسة بالمدارس في بعض المحافظات بسبب سوء حالة الطقس.

ويذكر أن الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم الأحد القادم الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من عقد الاختبارات التدريبية بدون درجات هي تعود طلاب أولى ثانوي على نمط الأسئلة في نظام التقييم الجديد، مع تجربة كلا من منصات الامتحانات والبنية والتحتية والشبكات.