يختصر الطريق ويقلل من استهلاك الوقود.. تعرف على محور الفردوس الجديد

واصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ مشروع محور الفردوس الحر، بمحافظة القاهرة، للانتهاء من تنفيذ الأعمال فى التوقيت المحدد، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المشروع وهي كالتالي:

1- تم تقسيم العمل بالمرحلة الأولى من المشروع إلى 4 أجزاء تعمل بالتوازى لضمان إنجاز المشروع طبقاً للتوقيت المقرر.

يختصر زمن الرحلات المتبادلة ويقلل من ستهلاك الوقود

2 - يهدف المشروع للربط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائرى، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة، وكذا الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال محاور الربط المتاحة بالقاهرة الجديدة (شارع السادات ومحور محمد بن زايد)، وتقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود والتلوث.

تنفيذ المشروع على 3 مراحل

3 - يتم تنفيذ مشروع محور الفردوس الحر، على 3 مراحل، المرحلة الأولى تبدأ من ميدان تاكى بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوى بطول 8,6 كم، وعرض من (3 : 4) حارات مرورية بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتشمل الأعمال الصناعية اللازمة للربط على المحاور الرئيسية (طريق صلاح سالم – طريق الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى)، وأعمال التخطيط السطحى للطرق المحيطة والتقاطعات، وجارٍ تنفيذ هذه المرحلة من خلال الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى).

المحور يربط بين محور المشير طنطاوى داخل الجبل الأحمر للربط بامتداد شارع الزمر

4 - والمرحلة الثانية من المشروع تبدأ من تقاطع المحور مع امتداد محور المشير طنطاوى داخل الجبل الأحمر للربط بامتداد شارع الزمر بكوبرى أعلى محور الشهيد، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيداً لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية فى توقيت واحد.

المرحلة الثالثة تبدأ من مخرج نفق أبوحشيش حتى ميدان تاكي بشارع الفردوس

5 - المرحلة الثالثة تبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد ماراً بشارع مصر والسودان، ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، وماراً بشارع أحمد سعيد متقاطعاً مع كل من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وحتى ميدان تاكي بشارع الفردوس.

6 - ويبدأ مخطط مسار المحور من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد ماراً بشارع مصر والسودان، ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، وماراً بشارع أحمد سعيد متقاطعاً مع كلً من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم، مروراً بشارع ابن قنصوه، ومتقاطعاً عبر كوبري متعدد الاتجاهات فوق محور الأوتوستراد، وماراً بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وامتداده، وعن طريق كوبري فوق طريق إعمار وامتداد محور المشير طنطاوى، وماراً بمنطقة الجبل الأحمر، ومتقاطعاً علوياً عبر كوبري فوق امتداد محور الشهيد حتى ربطه على شارع الزمر(الميثاق).

مشروع محور الفردوس الحر هو أحد مشروعات شبكة الطرق القومية

تجدر الإشارة إلى أن مشروع محور الفردوس الحر، هو أحد مشروعات شبكة الطرق القومية، ويتم الآن تنفيذه بأعلى معدلات الجودة تحت إشراف المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وإستشارى المشروع، ومسئولى الشركات المنفذة للمشروع.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لاستعراض المخطط الإستراتيجي العام لتطوير منطقة منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة على مستوى الجمهورية.

وزير الإسكان يشدد على ضرورة إعداد رؤية عامة وشاملة لتطوير منطقة منشأة ناصر

وكان وزير الإسكان شدد على ضرورة إعداد رؤية عامة وشاملة لتطوير منطقة منشأة ناصر، وذلك فى الإطار الأشمل للمنطقة المحيطة بها، وإعداد مخطط للمحاور والطرق بالمنطقة قبل البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، لتحقيق سهولة الإتصال والحركة، وربط المنطقة بالمناطق المجاورة لها، وشبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، وخاصة محور الفردوس الجاري تنفيذه، وطريق الأوتوستراد.