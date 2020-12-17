ضبط عاطلين سرقا محتويات شركة بالقاهرة وسقوط «حرامية الشقق» بالشروق

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة (مبلغ مالي عملات أجنبية ومحلية -هاتف محمول) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلَين، ربة منزل "لإثنين منهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهته اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتمّ بإرشادهم بمسكنهم ضبط مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات واقعة السرقة.

كما تمّ بإرشادهم ضبط (سيارة باسم ربة المنزل - مصوغات ذهبية - كمية من الأجهزة الكهربائية- كمية من الأثاث المنزلي والمفروشات- 4 هواتف محمول- 2 فيزا كارد بإسم إثنين من المتهمين مودع بهما مبلغ مالي) أقروا بشرائهم من باقى المبلغ المالى المستولى عليه.

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المساكن

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة (شاشة عرض من داخلها).

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة سوهاج).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (عتلة حديدية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" بالعتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم وأقروا بترتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

باستدعاء المجنس عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بالإكراه بالإسماعيلية

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائق مُقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى بمحافظة بورسعيد)، أنه في أثناء سيره بالسيارة قيادته نصف نقل مُحملة بكمية من قطع غيار السيارات بدائرة المركز فوجئ بقيام أربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل وبحوزتهم سلاح نارى بإستيقافه والإستيلاء منه على السيارة بحمولتها وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائىي بمديرية أمن الإسماعيلية وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم. حال استقلالهم السيارة المُبلغ بسرقتها وسيارة أخرى (المستخدمة في الواقعة) وبحوزتهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).

بالكشف عن السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة تبين أن اللوحات المعدنية المُثبتة عليها خاصة بسيارة أُخرى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام السيارة والسلاح المضبوط بحوزتهم.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة أجا)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية "بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك" مُتخذين من دوائر (قسمي شرطة أول وثان المنصورة ومركز شرطة أجا وقسم ثان المحلة ومركز السنطة بالغربية) مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 20 واقعة سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات.