عاجل.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة

قال اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة من المتقدمين لكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة وطلبة كلية الحقوق والجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته أكاديمية الشرطة، اليوم، بمقر الأكاديمية لإعلان نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي.

وأعلن إبراهيم، قبول 1150 طالبا بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة، بالإضافة إلى 456 طالبا بقسم الضباط المتخصصين، فضلا عن 1200 طالب من حملة ليسانس الحقوق، ليكون إجمالي المقبولين بالأكاديمية 2806 طلاب.

وأضاف إبراهيم، أن 55 ألف طالب بينهم 10 آلاف من خريجي كلية الحقوق و37 ألفا من طلاب الثانوية العامة، و2170 من الثانوية الأزهرية تقدموا لأكاديمية الشرطة.

وقال إن 14 ألف طالب خضعوا لاختبار كشف الهيئة، من أجل انتقاء 2806 طلاب.

وبدأ، منذ قليل، مؤتمر وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، لإعلان نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020 والضباط المتخصصين.

وخلال كشف الهيئة حرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه، حيث تابع أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

وشدد وزير الداخلية خلال الاختبارات على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، لحضور اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2020.

وناقش الرئيس عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، خاصة في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية.