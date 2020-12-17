بدء المرحلة الأخيرة من إعفاء المبالغ الإضافية على اشتراك التأمين

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، استمرار المرحلة الثالثة والأخيرة، للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة على المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية.

وقال عوض في بيان رسمي له، منذ قليل، إن نسب الإعفاء وصلت إلى 50٪، والتي بدأت في 14 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 12 فبراير المقبل.

وحول نسب الإقبال للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة بالمرحلتين الأولى والثانية، أكد رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن نسب الإقبال جيدة جدا من الشركات والمؤسسات وكذلك المواطنين الراغبين للاستفادة من نسب الإعفاءات.

وأكد أن القانون 173 لسنة 2020، والذي جرى العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، قد حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وانتهت في 14 ديسمبر، ووصلت بها نسبة الإعفاءات 70%.

الرئيس أصدر توجيهات واضحة برفع المعاناة عن المواطنين

وأوضح عوض، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات واضحة، برفع المعاناة عن المواطنين، من خلال تطوير عمل الهيئة ليكون بطريقة رقمية، وتقديم الخدمات التأمينية بمنتهى السرعة، وفي أقل وقت، وستكون هناك أماكن لائقة بنظام انتظار الآلي.

الخدمة بـ«الموبايل» قريبا

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات، بأن الخطة ضخمة ولها محاور عدة، منها المحور الرقمي، ومحور تطوير المقرات، موضحًا أن الأماكن غير لائقة لاستقبال كبار السن الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، وهذا من محاور التطوير ولكن المكاتب عددها كبير، وستستغرق وقتا، وستكون هناك أماكن لائقة بنظام انتظار آلي، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيحصل المواطن على خدمته بـ«الموبايل».