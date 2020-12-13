الصور الأولى لجراحة نادرة في جامعة عين شمس: تحدث كل 200 ألف حالة

نجح فريق طبي بمستشفى الدمرداش الجامعي التابع لجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق، حيث أجراها فريق طبي متعدد التخصصات الطبية برئاسة الدكتورعمرو مبروك أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل.

وجرت الجراحة للتوأم المتماثل (لين ولانا) بعمر سنة ونصف، وتعد هذه الحالة من الالتصاق نادرة الحدوث، وقال الدكتور عمرو مبروك، إن هذه الحالة ملتصقة أسفل الظهر، ويتم عمل فصل للجزء السفلي من العمود الفقري والمستقيم وجزء من الجهاز التناسلي والبولي وما يرتبط بكل هذه الأجزاء من الأعصاب والعظام.

مستشفيات عين شمس: الحالة ملتصقة أسفل الظهر

وأشار إلى أن هذه الحالة نادرة الحدوث، تحدث مرة واحدة من بين كل 200 ألف حالة توأم متماثل، وقد يكون الالتصاق في منطقة الوجه أو الصدر أو البطن أو الظهر أو أسفل الظهر، لافتاً إلى أن حالة (لين ولانا) ملتصقة في منطقة أسفل الظهر، وهذه الحالة قد لا يراها الجراح سوى مرة واحدة فقط طوال حياته، نظرا لندرة حدوثها الشديدة، إذ تمثل نسبة حدوثها 5% من حالات الالتصاق في التوائم المماثلة بشكل عام.

وأوضح أن عمل تخصصات العظام والأمراض التناسلية، يلي الانتهاء من إجراء الجراحة، بمعاونة فريق تخصصات التجميل وجراحة الأطفال والمخ والأعصاب والتخدير.

وأفاد بأن العمل على هذه الحالة وتجهيزها حتى تخضع للتدخل الجراحي، استغرق أكثر من 4 أشهر منذ وصول الحالة للمستشفى في أغسطس الماضي، مؤكدا أن هناك خطة تم وضعها بعناية للتحضير للحالة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأكد طارق يوسف أحد الفريق الطبي المشارك في إجراء الجراحة، أن هذه العملية تم إجراؤها مجانا، دون تحمل أسرة الطفلتين أية تكاليف.

ووجه الشكر لكل الأطقم الطبية المشاركة في إنجاح هذه العملية الدقيقة والنادرة، مشيدا بجميع أطباء قسم جراحة التجميل وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال، وكذا التمريض ومساعدي التمريض والإداريين والعمال، الذين بذلوا أقصى جهودهم لإنجاح هذه العملية.