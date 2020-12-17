خبراء: الحركة السياحية ستعود لطبيعتها خلال أغسطس المقبل

أجمع خبراء في مجال السياحة أن عام 2021 سيكون بداية استعادة الحركة السياحية الوافدة عالميا لطبيعتها.

وقال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحرالأحمر إنه بعد أن تكبدت صناعة السياحة والسفر حول العالم خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات بسبب جائحة كورونا التى أصابت كافة دول العالم خلال العام الحالى فإن الجميع يتطلع لأن يكون العام المقبل بداية لمرحلة التعافي خاصة بعد ظهور العديد من الأمصال المضادة لكورونا وبدء العديد من دول العالم استخدامها حاليا.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن معدلات السياحة لن تعود خلال العام الجديد مثلما كانت عليه خلال عام 2019، واصفا ملامح العودة بأنها ستكون متدرجة.

وأشار إلى أن صناعة السياحة المصرية كانت من أكثر القطاعات تضررا نتيجة جائحة كورونا حيث بلغت خسائرها منذ ظهور الجائحة لنحو مليار دولارشهريا، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر ستعود بشكل تدريجي خلال الربع الأول من العام الجاري شريطة فاعلية الأمصال الخاصة بكورونا، على أن تكون ذروة الحركة السياحية بمصرالعام المقبل خلال الموسم الشتوي المقبل.

بداية عودة السياحة لمصر ستكون خلال مارس

ومن جهته قال على غنيم ، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية إنه يتوقع وفقا لمؤشرات الحجوزات أن تبدأ السياحة فى تحقيق أرقام جيدة بداية من النصف الثانى من شهرمارس المقبل.

وتابع: "العالم كله متشوق للسفر بعد عام قضاه الجميع بوطنه وسط حالة من الترقب لما ستسفرعنه تطورات فيروس كورونا، مطالبا القطاع السياحي بالعمل على استهداف الشريحة المستعدة للسفرخلال الفترة المقبلة.

الفنادق جاهزة لاستقبال السياح خلال العام الجديد

ومن جهته أوضح هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ستشهد ارتفاعا في أعداد السياح خلال الربع الأخير من العام المقبل، مشيرا إلى أن الفنادق المصرية مستعدة لاستقبال أى عدد من السياح خلال الفترة المقبلة، معربا عن تفاؤله الحذر تجاه الحركة السياحية خلال العام المقبل.

واستطرد: "لن أتحدث عن أية مؤشرات رقمية او نسب إشغال متوقعة إلا بعد عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين مصروكافة دول العالم لما كانت عليه قبل كورونا وأيضا لحين وجود حجوزات مؤكدة بالمقصد السياحى المصرى.

ذروة الأعداد الوافدة لمصر ستبدأ من أغسطس

ومن جهته أكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء أنه يتوقع عودة السياحة لمصر تدريجيا بداية من مارس المقبل، على أن تعود إلى طبيعتها خلال أغسطس من ذات العام.

وتابع: "العالم كله متعطش للسياحة والسفر من جديد بعد فترة توقف قاربت على العام"، مطالبا بوضع خطة عمل فورية لكافة العاملين بالقطاع السياحي للعمل على جذب أكبر عدد من السياح، إضافة إلى ضرورة تشكيل لجنة تضع رؤية وخطة واضحة المعالم والأهداف تشترك فيها جميع الجهات المعنية من وزارت السياحة والآثاروالطيران والداخلية والكهرباء والمالية والتضامن والبنك المركزي ومحافظي المدن السياحية والغرف السياحية والاتحاد وجمعيات الاستثمار السياحي بالاضافة الى الهيئة العامة للاستعلامات للاستعداد لعودة التدفقات السياحية من جديد.