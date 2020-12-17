مصرع عامل صعقا بالكهرباء في "مضرب أرز" بالدقهلية

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الخميس، أثناء عمله في مضرب أرز بدائرة مركز دكرنس، بمحافظ الدقهلية، نتيجة ملامسة إحدى الماكينات بالمضرب.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول المدعو عبده عبد الهادي خليل عبد الهادي، 37 عاما، عامل، مقيم بقرية "برميال الجديدة" بدائرة مركز منية النصر، إلى مستشفى منية النصر المركزي جثة هامدة، مصاب بصعق كهربائي.

وانتقل مأمور مركز دكرنس، وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال شقيقه محمد، 40 سنة، مزارع، في محضر الشرطة، قرر بأنه حال عمل شقيقه بمضرب الأرز، صعقه التيار الكهربائي نتيجة ملامسة يده لسلك بإحدى الماكينات بالمضرب، مما أدى إلى وفاته في الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8263 لسنة 2020 إداري مركز دكرنس، وجاري العرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، أصيب محاسب حر في الدقهلية أمس، إثر سقوطه من قطار "دمياط- الإسكندرية"، أثناء محاولته الركوب من محطة طلخا، فاختل توازنه وسقط على شريط السكة الحديد.

وانتقلت وحدة مباحث طلخا إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه في أثناء قيام المدعو أحمد صالح سليمان، 31 سنة، محاسب حر، مقيم ببندر طلخا، بمحاولة استقلاله القطار طرقم 566 ركاب"، القادم من دمياط باتجاه الإسكندرية، حال تحرك القطاة من محطة طلخا، اختل توزنه وسقط من القطار أرضا.

وبالسؤال في مستشفى الطوارئ التابع لجامعة المنصورة، عن حالة المصاب تبين حدوث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالساق اليسرى.

وبسؤال المصاب في محضر الشرطة، أكد أنه أثناء توجهه لركوب القطار المتجه من دمياط إلي الإسكندرية من محطة طلخا، تحرك القطار فسقط على الأرض، ما تسبب في إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.