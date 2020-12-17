فتح باب الطعون والتنازلات لمرشحي انتخابات «البيطريين» بالقاهرة والجيزة

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم نقيب أطباء بيطريين مصر، فتح باب الطعون والتنازلات لمرشحى انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2020/2021، بدءا من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس الموافق 24 – 12-2020.

واتخذ مجلس النقابة العامة قرارا فى جلسته المنعقدة بتاريخ 16- 12-2020، بتحديد موعد إجراء انتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، يوم الثلاثاء الموافق 2-2-2020، وذلك ما لم يتعارض هذا الموعد مع أى ظروف قهرية أو قرارات سيادية للدولة تتعلق بالوضع الوبائى فى البلاد بشأن فيروس كورونا.

ووافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وجاء التشكيل كالآتى: الدكتور عبد العزيز الجوهرى رئيسا، الدكتور أيمن حلمى عضوا، الدكتور الحسينى عوض عضوا، الدكتور محمد مبروك عضوا، الدكتور أحمد البندارى عضوا.

وكانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أعلنت عن الكشوف الأولية لأسماء الأطباء المرشحين لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين لعام 2020 – 2021.

وأكدت النقابة أنها استقبلت أوراق ترشح 10 أطباء على مقعد رئيس النقابة الفرعية القاهرة، بينما ترشح لعضوية النقابة الفرعية القاهرة فوق السن 13 طبيبا، وترشح لعضوية النقابة الفرعية القاهرة تحت السن 6 أطباء.

وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية الجيزة طبيبان، بينما ترشح لعضوية النقابة الفرعية الجيزة فوق السن 6 أطباء، وترشح على عضوية النقابة الفرعية الجيزة تحت السن 4 أطباء.وكان الدكتور محمد حجازي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، قال إنّ اللجنة أغلقت باب الترشح بانتخابات النقابتين الفرعيتين الخميس 10 ديسمبر 2020، وبلغ إجمالي عدد المرشحين 41 مرشحا، لافتا إلى أنّ عمل اللجنة استمر خلال أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء الماضيين لمنح فرصة لطلبات الترشح من خلال البريد في الوصول إلى النقابة.

وأوضح حجازي، أنّ أعداد المرشحين على مقاعد نقابة القاهرة بلغ 29 مُرشحا، موزعين على: 10 على مقعد رئيس نقابة القاهرة، و13 فوق السن، و6 تحت السن، فيما بلغ إجمالي أعداد المُرشحين على مقاعد النقابة الفرعية بالجيزة 12 مرشحا، موزعين على: 2 لمقعد رئيس نقابة الجيزة، و6 فوق السن، و4 تحت السن.